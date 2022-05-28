"Емемемщик може тільки спиз**ти". Бєлік висміяв ватажка псевдореспубліки

Екс-форвард донецького Шахтаря та збірної України Олексій Бєлік різко пройшовся по аферисту з "ДНР"

Бєлік потролив афериста з "ДНР" / Фото: Колаж: Сьогодні

Ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін нещодавно заявив про намір створити "справжній" Шахтар у псевдореспублікі.

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Зірка Шахтаря Олексій Бєлік відреагував на слова клоуна, висміявши пройдисвіта за недолугі наміри.

"Емемемщик", ти і створити – це різні речі. Ти тільки щось чуже спиз**ти можеш, але це тимчасово", – написав Олексій Бєлік у своєму Instagram.

Додамо, що це не перша спроба маріонеток Кремля відтворити новий "Шахтар". Клоуни з "ДНР" ніяк не можуть зрозуміти, що будь-які псевдокоманди та псевдочемпіонати на окупованих територіях можуть розраховувати лише на рівень першості пивзаводу.