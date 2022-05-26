Прощення не буде! Бос УЄФА ухвалив вирок російському футболу

Президент УЄФА Олександр Чеферін розповів, які будуть наслідки для російського футболу через війну в Україні.
Раніше російські клуби відсторонили від єврокубків наступного сезону. Але, за словами Чеферіна, навряд чи вони скоро повернуться на міжнародний рівень.
"Всі ми недооцінювали ситуацію в попередні місяці. Ніхто не міг припустити, що вибухне така війна. Коли це почалося, ми всі думали, що це триватиме кілька тижнів. Тому зараз дуже складно передбачати, що буде далі.
Я не впевнений, що російські клуби зможуть знову грати у єврокубках", – цитує Чеферіна Sky Sport Italia.
Після таких санкцій у Росії хочуть попроситися в Азіатську конфедерацію футболу.
Нагадаємо, раніше президент УЄФА отримав футболку Шахтаря з написом MARIUPOL.