Прощення не буде! Бос УЄФА ухвалив вирок російському футболу

Глава УЄФА Александер Чеферін думав, що війна в Україні триватиме лише кілька тижнів. А тепер розмірковує про подальші санкції проти Росії

Чеферін підтвердив, що Зеніту не світить Ліга чемпіонів / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент УЄФА Олександр Чеферін розповів, які будуть наслідки для російського футболу через війну в Україні.

Раніше російські клуби відсторонили від єврокубків наступного сезону. Але, за словами Чеферіна, навряд чи вони скоро повернуться на міжнародний рівень.

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"Всі ми недооцінювали ситуацію в попередні місяці. Ніхто не міг припустити, що вибухне така війна. Коли це почалося, ми всі думали, що це триватиме кілька тижнів. Тому зараз дуже складно передбачати, що буде далі. Я не впевнений, що російські клуби зможуть знову грати у єврокубках", – цитує Чеферіна Sky Sport Italia.

Після таких санкцій у Росії хочуть попроситися в Азіатську конфедерацію футболу.

Нагадаємо, раніше президент УЄФА отримав футболку Шахтаря з написом MARIUPOL.