Екстренер Шахтаря знищив світових лідерів за бездіяльність

Колишній тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру висловився про війну в Україні

Луїш Каштру / Фото: Reuters

"Безглузда війна без огляду на людські життя" – екснаставник донецького Шахтаря не залишив поза увагою те, що відбувається в Україні. Навіть більше, Луїш Каштру відкрито заявив про абсолютну бездіяльність лідерів інших країн у ситуації війни Росії проти України:

"Світовим лідерам має бути соромно за те, що відбувається в Україні. Вони не мають говорити про економіку чи інше. Ніщо не може бути вище за мир. Я шокований тим, що відбувається, але ще більше здивований, що ми не можемо зупинити це безумство. Ми продовжуємо казати, що робимо все можливе, але це не так. Цього тижня я бачив найвищих чиновників із Польщі, Чехії та Словенії у Києві. Нехай інші встають із насиджених місць. Досить! Вони існують у цьому світі не тільки для того, щоб вирішувати повсякденні проблеми".

Луїш Каштру / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Також Луїш Каштру, який жив і працював в Україні два роки, вражений тим, що відбувається у нашій столиці, і засуджує злочини країни-агресора.

"Те, що показують на ТБ, що я бачу в повідомленнях від друзів про те, що відбувається в Києві, змушує замислитися. Як таке може статися з країною, яка так любить свободу, і в місті з чотиримільйонним населенням, настільки відкритому для світу? Я думаю про це, тим більше що нові дані з'являються кожну секунду. Я думаю про цю безглузду війну, яку можна пояснити тільки відчайдушним прагненням до влади, незважаючи на людські життя".