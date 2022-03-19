Экс-тренер Шахтера уничтожил мировых лидеров за бездеятельность

Бывший тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру высказался о войне в Украине

Луиш Каштру / Фото: Reuters

"Бессмысленная война без оглядки на человеческие жизни" – экс-наставник донецкого Шахтера не оставил без внимания происходящее в Украине. Более того, Луиш Каштру открыто заявил об абсолютной бездеятельности лидеров других стран в ситуации войны России против Украины:

"Мировым лидерам должно быть стыдно за то, что происходит в Украине. Они не должны говорить об экономике или о другом. Ничто не может быть выше мира. Я шокирован происходящим, но еще больше удивлен, что мы не в состоянии остановить это безумие. Мы продолжаем говорить, что делаем все возможное, но это не так. На этой неделе я видел самых высоких чиновников из Польши, Чехии и Словении в Киеве. Пусть другие встают с насиженных мест. Хватит! Они существуют в этом мире не только для того, чтобы решать повседневные проблемы".

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Также Луиш Каштру, который жил и работал в Украине два года, поражен происходящим в нашей столице и осуждает преступления страны-агрессора.

"То, что показывают на ТВ, что я вижу в сообщениях от друзей о происходящем в Киеве, заставляет задуматься. Как такое может произойти со страной, так любящей свободу, и в городе с четырехмиллионным населением, столь открытом для мира? Я думаю об этом, тем более что новые данные появляются каждую секунду. Я думаю об этой бессмысленной войне, которую можно объяснить только отчаянным стремлением к власти, без оглядки на человеческие жизни".