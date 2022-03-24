Ексгравець збірної України втік з країни за португальським паспортом – він народився в Росії

Вихованець Металіста Сергій Кандауров вирішив переїхати з родиною до Лісабона, де він колись виступав за Бенфіку

Сергій Кандауров скористався своїм португальським паспортом / Фото: A Bola

Місяць тому в Україні почалася активна фаза військової агресії Росії проти України. Армія Путіна обстрілює наші міста і не шкодує мирне населення, зокрема й дітей.

Багато українських спортсменів надали всіляку підтримку країні в цей нелегкий час. Деякі вступають у тероборону, як Усик чи Ломаченко, хтось іде до лав ЗСУ, як Богданов.

Реклама

Українці за кордоном допомагають біженцям у гуманітарному плані. Щоправда, деякі дії футбольних особистостей дещо інші. Один із них – ексгравець збірної України Сергій Кандауров.

Читайте також: Український призер Токіо-2020 готовий продати олімпійську медаль заради допомоги країні

49-річний ексфутболіст Бенфіки в інтерв'ю A Bola розповів, що залишив територію України, скориставшись португальським паспортом. Зараз він перебуває саме у цій піренейській країні.

Реклама

Сергій зізнався, що виїхав із Харкова у перший же день російської агресії та намагався в'їхати за другим паспортом до Молдови. Туди його не пустили, а румунський кордон він не захотів перетинати через великі черги.

Пізніше Кандауров все ж таки перетнув кордон з Угорщиною й автівкою подолав понад 3,5 тисячі кілометрів, поки не дістався Лісабона. Разом з ексфутболістом виїхали його дружина та двоє дітей (6 та 11 років).

Реклама

Нагадаємо, що українським чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну під час воєнного стану, за винятком низки випадків.

Зазначимо, що Кандауров народився у Росії, проте є вихованцем української школи. За свою кар'єру він виступав у Металісті, Маккабі з Хайфи, Ашдоді, Бенфіці, Салгейруші та Геліосі. Також на його рахунку шість ігор у складі збірної України.