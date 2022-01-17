Його більше немає в Динамо! Луческу вигнав форварда прямо з тренування

Захисник київського Динамо Денис Попов розповів, чим розлютив наставника "біло-синіх" нігерійський форвард Беніто

Беніто довелося шукати нову команду / Фото: Колаж: Сьогодні

Конфлікт стався під час торішній літніх зборів киян. В одному з епізодів нігерієць небезпечно зіграв проти свого ж одноклубника, після чого Луческу відправив форварда додому.

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"Коли прийшов Луческу, ясна річ, що всі хотіли проявити себе. Комусь діставалося. Луческу всі дуже поважають. Його слово – закон. Ніхто не хоче потрапити під гарячу руку. Він завжди каже, що на тренуваннях ми маємо берегти друг одного. Тому що наступного дня нам грати. Мовляв, виявляйте себе на полі, у грі. А тут потрібно один одного трохи берегти. Якщо бачиш, що не встигаєш, то краще забери ногу – нехай він забере м'яч і піде. Луческу постійно нам це каже, постійно. Було таке, що іскри летіли. Це нормально, це футбол", – розповів захисник київського Динамо Денис Попов

Мірча Луческу / Фото: Reuters

"...Чи було таке, що Луческу зупиняв тренування і виганяв когось? На мою думку, було на зборах попередніх, влітку. Беніто він вигнав. Те, що я пам'ятаю. Він завівся, небезпечно стрибнув. І він його, на мою думку, вигнав, якщо я не помиляюсь. Можу помилятися, не пам'ятаю. Я не тренувався тоді, на відео бачив. Потім хлопці розповідали, що Беніто почав божеволіти, і він його вигнав", – сказав Попов в інтерв'ю YouTube-каналу PRESSING.

Беніто

Зазначимо, що нігерійський нападник Беніто зіграв у складі Динамо лише один матч, а у серпні минулого року керівництво "біло-синіх" відправило футболіста в оренду до хорватської Гориці.

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