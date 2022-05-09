Їдуть до соратників Путіна! Де грають українські футболісти під час війни

Україна посідає 20-те місце у світі за кількістю гравців, які виступають у чужих чемпіонатах. Найбільше наших легіонерів в Угорщині

Лунін - наш топ в цьому сезоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) склав рейтинг країн за кількістю футболістів, які виступають у зарубіжних чемпіонатах.

На першому місці Бразилія, де 1219 футболістів грають за межами країни. На другій позиції Франція (978). Замикає трійку Аргентина (815).

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Україна посідає у цьому рейтингу 20-те місце. 186 українців виступають у зарубіжних чемпіонатах.

Найбільше наших футболістів грають у чемпіонаті Угорщини – 24, трохи менше у Казахстані (18), Польщі (16) та Росії (12).

Треба сказати, що угорці як можуть гальмують санкції проти Росії.

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Нагадаємо, що цього сезону серед наших легіонерів найбільшого успіху досяг Андрій Лунін. Голкіпер став чемпіоном Іспанії разом із Реалом. Крім того, Лунін має шанс виграти Лігу чемпіоном. У фіналі мадридський клуб зіграє із Ліверпулем.

Вирішальний матч відбудеться 28 травня у Парижі. На церемонії відкриття фіналу виступить зірка X-Factor.