Зірка X-Factor заспіває перед фіналом Ліги чемпіонів у Парижі

Американська співачка кубинського походження Каміла Кабельо виступить на церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів на стадіоні "Стад де Франс" 28 травня. У вирішальному матчі зійдуться Реал та Ліверпуль.

У півфіналі Реал у додатковий час обіграв Манчестер Сіті.

А Ліверпуль здобув вольову перемогу над Вільярреалом.

Фінал цього року транслюватиметься більш ніж у 200 країнах та територіях по всьому світу. Кабельо вийде на поле приблизно за 10 хвилин до того, як розпочнеться найважливіша гра нинішнього сезону у європейському клубному футболі.

I'm excited to announce that I'll be performing at the UEFA @ChampionsLeague Final Opening Ceremony @PepsiGlobal #PepsiShow . Ive got lots of surprises в store for you . pic.twitter.com/ixTKh6DdhY