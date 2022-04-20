Дорофєєва, Руслана та Go_A виконали хіт "Ой, у лузі червона калина" на стадіоні (відео)

Зірки українського шоу-бізнесу підняли настрій українським футбольним уболівальникам, котрі прийшли в Румунії на благодійний матч Динамо

Катерина Павленко, Руслана та Надя Дорофєєва підтримали українців у Румунії

Динамо продовжує серію благодійних матчів у Європі. Кияни проводять поєдинки проти європейських клубів із різних країн та збирають кошти для допомоги українцям, які постраждали через війну з Росією.

Перші два поєдинки "біло-сині" виграли з однаковим рахунком – 3:1. Команда Луческу виявлялася сильнішою за польську Легію та турецький Галатасарай. Сьогодні ж киянам протистояв гегемон румунського футболу ЧФР Клуж.

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Команда виграла останні чотири чемпіонати і нині йде лідером у турнірній таблиці. Крім того, двобій у Клуж-Напоці розглядався як частина підготовки динамівців до гри за збірну України у відборі на ЧС-2022.

Луческу з перших хвилин випустив багато збірників, в основу не потрапили лише Буяльський та Попов. Також на лаві залишився і Артем Довбик, який приїхав із Дніпра-1 підтримувати форму.

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Поєдинок не мав багато моментів, а рахунок так і не був відкритий. Це перша осічка Динамо під час благодійного туру, однак у таких іграх результат явно відходить на другий план.

На трибунах було чимало українців, які активно підтримували киян синьо-жовтими прапорами. Також перед фанатами виступили зірки нашого шоу-бізнесу – Go_A, Руслана, The Hardkiss та DOROFEEVA. Фішкою виступу стало виконання усіма співаками знаменитого гімну січових стрільців "Ой, у лузі червона калина".

Наступний благодійний поєдинок за участю Динамо відбудеться 26 квітня у Дортмунді. Суперником київської команди стане відома Боруссія.