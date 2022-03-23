Дон, Бандеру знайдено! Український воротар познущався з Кадирова

Євген Боровик висміяв розумові здібності зрадника чеченського народу, який розпочав полювання на Героя України

Тепер Боровик має подарувати Кадирову цю книгу / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий футбольний воротар Євген Боровик допоміг главі Чечні Рамзану Кадирову відшукати Степана Бандеру.

Нещодавно зрадник чеченського народу погрожував особисто знайти Бандеру та з ним розправитися. Незабаром наші ЗСУ допоможуть Кадирову зустрітися з українським героєм.

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А поки що Боровик круто потролив шавку Путіна.

"Дон, він знайдений", – написав 37-річний Боровик у соцмережах, прикріпивши фото книги "Степан Бандера".

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Боровик – унікальний голкіпер. 31 жовтня 2010 року на останніх хвилинах матчу Кривбас – Арсенал Боровик пішов у штрафний майданчик киян. Після подачі з кутового Євген забив гол у ворота Арсеналу.

То був перший гол в історії чемпіонатів України, який забив з гри голкіпер.