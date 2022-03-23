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Дон, Бандеру знайдено! Український воротар познущався з Кадирова

Максим Мельник Максим Мельник редактор розділів Техно і Гра
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23 березня, 15:53
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Євген Боровик висміяв розумові здібності зрадника чеченського народу, який розпочав полювання на Героя України
Тепер Боровик має подарувати Кадирову цю книгу
Тепер Боровик має подарувати Кадирову цю книгу / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий футбольний воротар Євген Боровик допоміг главі Чечні Рамзану Кадирову відшукати Степана Бандеру.

Нещодавно зрадник чеченського народу погрожував особисто знайти Бандеру та з ним розправитися. Незабаром наші ЗСУ допоможуть Кадирову зустрітися з українським героєм.

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А поки що Боровик круто потролив шавку Путіна.

"Дон, він знайдений", – написав 37-річний Боровик у соцмережах, прикріпивши фото книги "Степан Бандера".

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Боровик – унікальний голкіпер. 31 жовтня 2010 року на останніх хвилинах матчу Кривбас – Арсенал Боровик пішов у штрафний майданчик киян. Після подачі з кутового Євген забив гол у ворота Арсеналу.

То був перший гол в історії чемпіонатів України, який забив з гри голкіпер.

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легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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