Дон, Бандера найден! Украинский вратарь поиздевался над Кадыровым

Евгений Боровик высмеял умственные способности предателя чеченского народа, который начал охоту на Героя Украины

Теперь Боровик должен подарить Кадырову эту книгу / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный футбольный вратарь Евгений Боровик помог главе Чечни Рамзану Кадырову отыскать Степана Бандеру.

Недавно предатель чеченского народа грозился лично найти Бандеру и с ним расправиться. Скоро наши ВСУ помогут Кадырову встретиться с украинским героем.

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А пока Боровик круто потроллил шавку Путина.

"Дон, он найден", – написал 37-летний Боровик в соцсетях, прикрепив фото книги "Степан Бандера".

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Боровик – уникальный голкипер. 31 октября 2010 года на последних минутах матча Кривбасс – Арсенал Боровик пошел в штрафную площадь киевлян. После подачи с углового Евгений забил гол в ворота Арсенала.

Это был первый гол в истории чемпионатов Украины, который забил с игры голкипер.