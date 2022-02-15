Динамо – Кайрат: онлайн відеотрансляція матчу

Дивіться в онлайн-режимі черговий спаринг команди Мірчі Луческу на зборах у Туреччині

Динамо на зборах не програє / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Після недільної перемоги над сербською Інджією у вівторок, 15 лютого, київське Динамо на турецькому зборі зустрічається із третьою командою чемпіонату Казахстану – Кайратом. Початок контрольного матчу – о 16:00 за Києвом.

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ТРАНСЛЯЦІЯ ДИНАМО – КАЙРАТ

Раніше стало відомо, що ганський півзахисник Динамо Мохаммед Кадірі на умовах оренди продовжить кар'єру в угорському Гонведі, хоча чутки сватали його до казахстанського Актобе.

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Кадірі став шостим футболістом, що цієї зими перебрався з Динамо до зарубіжного чемпіонату. До цього Віталій Миколенко перейшов в англійський Евертон, Владислав Супряга – в італійську Сампдорію, Ерік Рамірес – в іспанський Спортінг Хіхон, а Артем Шабанов та Богдан Леднєв – до угорського Фехервара.