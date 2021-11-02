Динамо знущалося з Барселони. Історія гравців, яких боялася Європа!

У сезоні 97/98 київське Динамо дуже впевнено переграло Барселону в Лізі чемпіонів, і ця команда була геніальною.

Легендарний склад Динамо

Сьогодні, 2 листопада, на НСК "Олімпійський" Динамо зустрінеться з каталонською Барселоною у матчі групового раунду Ліги чемпіонів. Звичайно, фаворитом є іспанський клуб і мало віриться в те, що кияни зможуть відкрити рахунок своїм перемогам у розіграші ЛЧ. Але в історії столичного клубу є сторінка, яку дуже приємно згадувати – це фантастичні перемоги над Барселоною 24 роки тому.

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Ось історії героїв тих протистоянь, які наводили страх на всю футбольну Європу:

1 Олександр Шовковський

Зараз: помічник тренера збірної України

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Усю ігрову кар'єру "завжди перший" так і провів у "Динамо". Були періоди, коли він втрачав місце у стартовому складі, але це було тимчасовим явищем. СаШо загалом у єврокубках зіграв 127 матчів, у 36 з яких відстояв "на нуль". І є столичні клуби. Це перший воротар, який на чемпіонатах світу не пропустив жодного м'яча у серії післяматчевих пенальті (ЧМ-2006). Наразі Шовковський – помічник головного тренера збірної України.

Олександр Шовковський / Фото: УАФ

2 Олег Лужний

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Зараз: безробітний

Влітку 1999 року захисник підписав контракт із лондонським "Арсеналом". Хоча Лужний нерегулярно потрапляв у стартовий склад, однак він зіграв 110 матчів протягом чотирьох років у клубі і навіть одного разу виводив команду на поле в ролі капітана у грі на кубок Ліги. Останнім матчем захисника за Арсенал став переможний фінал кубка Англії проти Саутгемптона у 2003 році.

У тому ж році Лужний підписав контракт із "Вулвергемптоном". Він залишив "вовків" влітку 2004 року. У 2005 році протягом недовгого часу був тренером латвійського клубу "Вента" (Кулдіга), але залишив його після того, як у клубі почалися фінансові проблеми, і завершив кар'єру футболіста. У травні 2006 року Лужний став помічником тренера київського "Динамо". Декілька разів був і виконувачем обов'язків головного тренера українського гранда, але закріпитися не зміг. Востаннє був асистентом головного тренера "біло-синіх" за Олександра Хацкевича.

Олег Лужний / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

4 Олександр Головко

Зараз: безробітний

Почавши поступово втрачати місце в основному складі "Динамо", у 2004 році прийняв пропозицію продовжити кар'єру в Китаї, де провів пів сезону, захищаючи кольори клубу "Ціндао Етсонг". Повернувшись в Україну на початку 2005 року, приєднався до свого "рідного" клубу – "Таврії", у складі якої провів останні півтора сезони своєї кар'єри гравця. Починаючи з 2007 року працював із кількома молодіжними збірними. А 2020-го очолив кременчуцький "Кремень", але пропрацював там лише пів сезону і угода була розірвана за обопільною згодою сторін.

Олександр Головко / Фото: FootBoom

5 Владислав Ващук

Зараз: віце-президент Асоціації пляжного футболу України

Мабуть, найскандальніший футболіст цього складу. Ващук 2003 р. підписав контракт із московським "Спартаком" — споконвічним суперником "біло-синіх". Такий вчинок викликав багато негативних відгуків із київського навколофутбольного оточення. Українець провів у Москві лише рік, а потім його гра перестала задовольняти вимоги керівництва та нового головного тренера.

Так і не знайшовши нового клубу в Європі, він перейшов до одеського "Чорноморця", а влітку 2005 р. Владислав Ващук повернувся до київського "Динамо". Але стосунки з уболівальниками стали дуже напруженими після матчів у складі "Спартака" та "Чорноморця" — традиційних ворогів динамівських уболівальників, захисника почали називати "Юдою". Потім були "ФК Львів", знову "Чорноморець", "Волинь" та велика кількість адміністративних посад... ще скандали з розлученням та боргом Олегу Гусєву (40000 тисяч доларів).

/ Фото: Юрій Кузнєцов

6 Юрій Дмитрулін

Зараз: головний тренер "Динамо" U17

Загалом віддав київському "Динамо" понад 10 років. 182 гри у чемпіонатах України та 57 матчів у розіграшах європейських кубків. Припинивши потрапляти до головної команди "Динамо", у 2005 році пів сезону провів в оренді в сімферопольській "Таврії", а наступного року перейшов до російського клубу "Шинник" (Ярославль). Незабаром повернувся до України. Останньою професійною командою гравця стала друголігова "Єдність".

Юрій Дмитрулін

8 Юрій Калитвинцев

Зараз: головний тренер "Полісся".

У цьому матчі був капітаном. Після звинувачень Валерія Лобановського у програші чвертьфінального матчу Ліги Чемпіонів туринському "Ювентусу" у 1998 році перейшов до турецького "Трабзонспору", але залишив команду через кілька місяців через невиплати зарплати. Кар'єру футболіста закінчив у 2000 році у київському ЦСКА.

Як тренер починав працювати в ужгородському "Закарпатті" (Ужгород) (2001-2002) та з юнацькою збірною України (2003-2006). А очолювана Юрієм Калитвинцевим юнацька збірна України у віці до 19 років (U-19) стала чемпіоном Європи, перемігши у фіналі в Донецьку англійців із рахунком 2:0. Наразі очолює "Полісся".

Юрій Калитвинцев

14 Андрій Гусін

Після Динамо грав у російських клубах "Крила Рад", "Сатурн" та "Хімки".

Загинув 17 вересня 2014 року на автодромі "Чайка" під Києвом, не впоравшись з керуванням мотоциклом. Андрій виїхав на кільцеву доріжку автомобільної дороги та на одному з віражів вилетів із сідла. Травми були несумісні із життям. Похований 19 вересня на Байковому цвинтарі.

/ Фото: facebook.com

15 Олександр Хацкевич

Зараз: безробітний

Після смерті Валерія Лобановського в травні 2002 року Хацкевич поступово втратив місце в основному складі і після недовгих виступів за дубль влітку 2004 року Олександр підписав контракт із китайським "Тяньцзінь Теда", проте провів там лише три місяці. 2005 року Хацкевич підписав контракт із рідним мінським "Динамо".

А у квітні 2007 року через незадовільні результати було звільнено головного тренера "динамівців" і Хацкевича став граючим тренером команди. Проте команда посіла лише 9 місце у чемпіонаті і Хацкевича було звільнено з тренерської посади, а також завершило кар'єру футболіста та повернулося до Києва. З 2 червня 2017 року по 14 серпня 2019 року головний тренер "Динамо" (Київ), але ті часи не дуже хочеться згадувати.

Ігор Суркіс і Олександр Хацкевич / Фото: 1927.kiev.ua

9 Віталій Косовський

Зараз: тренер молодіжного складу "Ворскли"

Загалом у складі "біло-синіх" відіграв 131 матч та забив 20 голів. Останні роки кар'єри практично не грав через травми та завершив професійну кар'єру 2003 року. Після закінчення кар'єри працював селекціонером київського "Динамо".

Працював у тренерському штабі "Ниви" (Вінниця), а у червні 2012 року став тренером юніорів київського "Динамо" разом з Валентином Белькевичем, з наступного року став асистентом тренера в молодіжній команді "Динамо".

У 2019 році став тренером молодіжного складу "Ворскли", де працює досі. До речі, був головним тренером основної команди, але не дуже вдало.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

10 Андрій Шевченко

Зараз: безробітний

Ну ту можна писати дуже багато, оскільки що Шева – це легенда світового футболу. Влітку 1999 року форвард перейшов до італійського "Мілана", який заплатив за Андрія 25 млн доларів і він ці гроші точно виправдав... 2003 року Шевченко став першим українцем, який виграв Лігу чемпіонів. Володар "Золотого м'яча" 2004. Один із найрезультативніших бомбардирів єврокубкових турнірів за всі сезони. Найкращий бомбардир збірної України.

Тричі ставав найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів, двічі – чемпіонату Італії. Другий бомбардир за історію "Мілана". 2016-2021 – був головним тренером збірної України, при якому національна команда вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

Шева залишає збірну України / Фото: Reuters

11 Сергій Ребров

Зараз: головний тренер "Аль-Айн"

Ще одна суперзірка. Ребров 2000 року перейшов до англійського "Тоттенхема", за який зіграв 59 матчів і забив 10 м'ячів. А це не той результат, на який розраховували в Лондоні. Також грав за "Вест Хем", турецький "Фенербахче", російський "Рубін".

Кар'єру професійного футболіста закінчив 2009 року, після чого працює на тренерській роботі. У 2014-2017 роках був головним тренером "Динамо".

Зараз очолює "Аль-Айн", але дуже хоче спробувати себе у збірній України та в УАФ теж не проти, але є контракт...

Сергій Ребров – головний тренер клубу Аль-Айн / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

Крім основного складу тієї команди, звичайно, треба згадати:

- Юрія Максимова, (на зараз тренує полтавську "Ворсклу");

- Валентина Белькевича, (помер 1 серпня 2014 року внаслідок обриву тромбу);

– Дмитра Михайленка (до 2020-го очолював Дніпро-1).

Ну і, звісно, Валерій Васильович Лобановський.

Легендарний тренер очолював "Динамо" аж до смерті.

7 травня 2002 року Лобановському стало погано під час календарної гри чемпіонату України з "Металургом" у Запоріжжі. Тренер госпіталізований з діагнозом "інсульт" і прооперований, але Валерій Васильович уже не прийшов до тями. Його серце зупинилося 13 травня 2002 року о 20:35.