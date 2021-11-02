Динамо издевалось над Барселоной. Истории игроков, которых боялась Европа!

В сезоне 97/98 киевское Динамо очень уверенно переиграло Барселону в Лиге чемпионов и эта команда была гениальной

Легендарный состав Динамо

Сегодня на "Олимпийском" Динамо встретится с Барселоной в матче группового раунда Лиги чемпионов. Онлайн-трансляция Динамо – Барселона доступна на нашем сайте.

Конечно, испанцы – большие фавориты, и мало верится в то, что киевляне смогут открыть счет своим победам в этом розыгрыше ЛЧ. Но в истории столичного клуба существуют страница, которую приятно вспоминать – это фантастические победы над Барселоной 24 года назад.

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Вот истории героев тех противостояний, которые наводили страх на всю футбольную Европу:

1. Александр Шовковский

Сейчас: ассистент тренера сборной Украины

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Всю игровую карьеру "всегда первый" так и провел в Динамо. Были периоды, когда он терял место в стартовом составе, но это было временным явлением. СаШо в общей сложности в еврокубках сыграл 127 матчей, в 36 из которых отстоял "на ноль". Он – легенда киевского клуба.

Это первый вратарь, который на чемпионатах мира не пропустил ни одного мяча в серии послематчевых пенальти (ЧМ-2006). Сейчас Шовковский – помощник главного тренера сборной Украины.

Александр Шовковский / Фото: УАФ

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2. Олег Лужный

Сейчас: безработный

Летом 1999 года защитник подписал контракт с лондонским Арсеналом. Хотя Лужный нерегулярно попадал в стартовый состав, все равно он сыграл 110 матчей в течение четырех лет в клубе и даже однажды выводил Арсенал на поле в роли капитана в игре на Кубок Лиги. Последним матчем защитника за Арсенал стал победный финал Кубка Англии против Саутгемптона в 2003 году.

В том же году Лужный подписал контракт с Вулвергемптоном. Он оставил "волков" летом 2004 года. В 2005 году в течение недолгого времени был играющим тренером латвийского клуба Вента (Кулдига), но покинул его после того, как в клубе начались финансовые проблемы, и завершил карьеру футболиста.

В мае 2006 года Лужный стал помощником тренера киевского Динамо. Несколько раз был и исполняющим обязанности главного тренера украинского гранда, но закрепиться не смог. В последний раз был ассистентом главного тренера "бело-синих" при Александре Хацкевиче.

Олег Лужный / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

4. Александр Головко

Сейчас: безработный

Начав постепенно терять место в основном составе Динамо, в 2004 году принял предложение продолжить карьеру в Китае, где провел полсезона, защищая цвета клуба Циндао Этсонг. Вернувшись в Украину в начале 2005 года, присоединился к своему "родному" клубу – Таврии, в составе которой провел последние полтора сезона своей карьеры игрока.

Начиная с 2007 года работал с несколькими молодежными сборными. А в 2020-м возглавил кременчугский Кремень, но проработал там только полсезона и соглашение было разорвано по обоюдному согласию сторон.

Александр Головко / Фото: FootBoom

5. Владислав Ващук

Сейчас: вице-президента Ассоциации пляжного футбола Украины

Пожалуй, самый скандальный футболист этого состава. Ващук в 2003 году подписал контракт с московским Спартаком – извечным соперником "бело-синих". Такой поступок вызвал много негативных отзывов из киевского околофутбольного окружения.

Украинец провел в Москве всего год, а затем его игра перестала удовлетворять требования руководства и нового главного тренера.

Так и не найдя нового клуба в Европе, он перешел в одесский Черноморец, а летом 2005 года Ващук вернулся в киевское Динамо.

Но отношения с болельщиками стали очень напряженными после матчей в составе Спартака и Черноморца – традиционных недругов динамовских болельщиков, защитника стали называть "Иудой".

Потом были ФК Львов, снова Черноморец, Волынь и большое количество административных должностей... еще скандалы с разводом и долгом Олегу Гусеву (40000 тысяч долларов).

Владислав Ващук / Фото: Юрий Кузнецов

6. Юрий Дмитрулин

Сейчас: главный тренер Динамо U17

В общей сложности отдал киевскому Динамо более 10 лет. 182 игры в чемпионатах Украины и 57 матчей в розыгрышах еврокубков.

Прекратив попадать в главную команду Динамо, в 2005 году полсезона провел в аренде в симферопольской Таврии, а в следующем году перешел в российский клуб Шинник (Ярославль). Вскоре вернулся в Украину.

Последней профессиональной командой игрока стало второлиговое Единство.

Юрий Дмитрулин

8. Юрий Калитвинцев

Сейчас: главный тренер Полесья.

В этом матче был капитаном. После обвинений Валерия Лобановского в проигрыше четвертьфинального матча Лиги чемпионов туринскому Ювентусу в 1998 году перешел в турецкий Трабзонспор, но оставил команду через несколько месяцев из-за невыплат зарплаты. Карьеру футболиста закончил в 2000 году в киевском ЦСКА.

Как тренер начинал работать в ужгородском Закарпатье (2001-2002) и с юношеской сборной Украины (2003-2006).

А возглавляемая Юрием Калитвинцевым сборная Украины в возрасте до 19 лет (U-19) стала чемпионом Европы, победив в финале в Донецке англичан со счетом 2:0.

Сейчас возглавляет Полесье.

Юрий Калитвинцев

14. Андрей Гусин

После Динамо играл в российских клубах Крылья Советов, Сатурн и Химки.

Погиб 17 сентября 2014 на автодроме Чайка под Киевом, не справившись с управлением мотоциклом. Андрей выехал на кольцевую дорожку автомобильной дороги и на одном из виражей вылетел из седла. Травмы были несовместимы с жизнью. Похоронен 19 сентября на Байковом кладбище.

Андрей Гусин с женой Кристиной / Фото: facebook.com

15. Александр Хацкевич

Сейчас: безработный

После смерти Валерия Лобановского в мае 2002 года Хацкевич постепенно потерял место в основном составе и после недолгих выступлений за дубль летом 2004 года подписал контракт с китайским Тяньцзинь Теда, однако провел там всего три месяца.

В 2005 году Хацкевич подписал контракт с родным минским Динамо.

А в апреле 2007 года из-за неудовлетворительных результатов был уволен главный тренер динамовцев и Хацкевич стал играющим тренером команды. Однако занял лишь девятое место в чемпионате. Хацкевич был уволен с тренерской должности, а также завершил карьеру футболиста и вернулся в Киев.

В 2017-2019 годах главный тренер киевского Динамо, но те времена не очень хочется вспоминать.

Игорь Суркис и Александр Хацкевич / Фото: 1927.kiev.ua

9. Виталий Косовский

Сейчас: тренер молодежного состава Ворсклы

Всего в составе "бело-синих" отыграл 131 матч и забил 20 голов. Последние годы карьеры практически не играл из-за травм и завершил профессиональную карьеру в 2003 году. После окончания карьеры работал селекционером киевского Динамо.

Работал в тренерском штабе Нивы (Винница), а в июне 2012 стал тренером юниоров киевского Динамо вместе с Валентином Белькевичем, со следующего года стал ассистентом тренера в молодежной команде Динамо.

В 2019 году стал тренером молодежного состава Ворсклы, где работает до сих пор. К слову, был и главным тренером основной команды, но не очень удачно.

Виталий Косовский / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

10. Андрей Шевченко

Сейчас: безработный

Шева – легенда мирового футбола. Летом 1999 года форвард перешел в итальянский Милан, заплативший за Андрея 25 млн долларов. В 2003 году Шевченко стал первым украинцем, выигравшим Лигу чемпионов. Обладатель "Золотого мяча" 2004.

Один из самых результативных бомбардиров еврокубковых турниров за все сезоны. Лучший бомбардир сборной Украины.

Трижды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, дважды – чемпионата Италии. Второй бомбардир за всю историю Милана.

В 2016-2021 годах был главным тренером сборной Украины. При нем национальная команда первий раз в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы.

Шева покидает сборную Украины / Фото: Reuters

11. Сергей Ребров

Сейчас: главный тренер Аль-Айн

Еще одна суперзвезда. Ребров в 2000 году перешел в английский Тоттенхэм, за который сыграл 59 матчей и забил 10 мячей. А это не тот результат, на который рассчитывали в Лондоне. Также играл за Вест Хэм, турецкий Фенербахче, российский Рубин.

Карьеру профессионального футболиста завершил в 2009 году, после чего работает тренером. В 2014 – 2017 годах был главным тренером Динамо.

Сейчас возглавляет Аль-Айн, но очень хочет попробовать себя в сборной Украины.

Сергей Ребров – главный тренер клуба Аль-Айн / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

Кроме основного состава той команды, конечно, необходимо вспомнить:



- Юрия Максимова, (в данный момент тренирует полтавскую Ворсклу);

- Валентина Белькевича, (умер 1 августа 2014 года);

- Дмитрия Михайленко (до 2020-го возглавлял Днепр-1).

Ну и, конечно, Валерий Васильевич Лобановский.

Легендарный тренер возглавлял Динамо вплоть до смерти.

7 мая 2002 Лобановскому стало плохо во время календарной игры чемпионата Украины с Металлургом в Запорожье.

Тренер был госпитализирован с диагнозом "инсульт" и прооперирован, но Валерий Васильевич уже не пришел в сознание. Его сердце остановилось 13 мая 2002 в 20:35.