Лайно, сволота, с*ка! ФІФА не пустила Україну на ЧС-2022! Арбітр не підбирав слів після матчу з Уельсом

У вирішальному матч відбору ЧС-2022 збірна України програла Уельсу. Долю зустрічі вирішили два епізоди.

Перший: автогол Андрія Ярмоленка.

Другий: фол у штрафному майданчику Уельсу і не призначений пенальті.

Відомий український арбітр, який судив понад сотню матчів у найвищому дивізіоні країни, Олександр Шамич розкритикував суддівство матчу в Кардіффі.

"ФІФА просто не могла пустити Україну на чемпіонат світу. Футбольний арбітр – це мій колега. Але чиста сволота. Є речі, які неможливо приховати. І я не лукавитиму.

Чисте лайно, разом з тими, хто сидить на VAR. Ненавиджу! ФІФА – повне лайно! Ця людина буде сволота навіки! Його, с*ка усмішка, як знущання перед нашими людьми, дітьми, військовими", – написав Шамич у Facebook.