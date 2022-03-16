Чемпіонська допомога із Шотландії. Футболісти відмовилися від частини зарплати для допомоги Україні

Гравці та керівництво ФК Глазго Рейнджерс пожертвували частиною заробітку за березень для українського народу

/ Фото: Колаж: Сьогодні, ФК Рейнджерс

Матч збірної України з футболу у півфіналі плей-офф до ЧС-2022 проти Шотландії офіційно перенесено на червень через початок військового вторгнення російської армії. Федерація футболу британської країни з розумінням поставилася до рішення ФІФА, ба быльше клуби з місцевого чемпіонату продовжують допомагати українським громадянам.

/ Фото: ФК Рейнджерс

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Гравці чинного чемпіона Шотландіїї ФК Рейнджерс разом з керівництвом відмовилися від частини своєї зарплатні, щоб організувати фінансову допомогу нашій країні. Загалом із резервами благодійного фонду клубу з Глазго, на допомогу українцям буде направлено близько 90 тисяч фунтів стерлінгів. BBC.

/ Фото: ФК Рейнджерс

/ Фото: ФК Рейнджерс

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Кому будуть призначені кошти пояснив головний тренер чемпіона Шотландії Джованні ван Бронкхорст.

"Конфлікт завдає великої шкоди багатьом людям, які втрачають близьких, тікають з дому і намагаються знайти безпечне місце. Ми сподіваємося, що, пожертвуючи частину нашої заробітної плати за березень, ми зможемо відіграти невелику роль у великих зусиллях для допомоги громадянам, які найбільше постраждали."

Збірна Шотландії через перенесення матчу проти України тепер зіграє зі збірною Польщі, а кошти, зароблені на цьому матчі, надійдуть у фонд допомоги українцям, які постраждали від російської агресії.