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Чемпіон світу ховався під маскою пінгвіна. Знаменитий воротар заспівав на шоу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 липня, 12:14
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Переможець у складі збірної Іспанії чемпіонату світу і Європи голкіпер Пепе Рейна став учасником популярного телевізійного шоу "Маска"
Рейна на сцені і на полі
Рейна на сцені і на полі

Пам'ятаєте шоу "Маска", за яким мільйони українців стежили щосуботи на початку цього року? В Іспанії йде аналогічне. І в ньому взяв участь знаменитий воротар Пепе Рейна.

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Голкіпер Лаціо вийшов на сцену в образі пінгвіна і заспівав популярну іспанську пісню: "Hola, mi amor". За правилами співак сам повинен був зняти маску в кінці виступу.

Що цікаво, один із суддів ще під час виступу здогадався, що під маскою Рейна.

Пепе Рейні 38 років. За свою кар'єру він виступав за такі топові клуби, як Барселона, Ліверпуль, Баварія, Мілан. У минулому сезоні Рейна провів 29 матчів в чемпіонаті Італії, в яких пропустив 36 голів і вісім ігор зіграв на нуль.

Зіграв 38 матчів за збірну Іспанії, з якою виграв чемпіонат світу-2010, а також Євро-2008 і Євро-2012.

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