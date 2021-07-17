Чемпіон світу ховався під маскою пінгвіна. Знаменитий воротар заспівав на шоу

Переможець у складі збірної Іспанії чемпіонату світу і Європи голкіпер Пепе Рейна став учасником популярного телевізійного шоу "Маска"

Рейна на сцені і на полі

Пам'ятаєте шоу "Маска", за яким мільйони українців стежили щосуботи на початку цього року? В Іспанії йде аналогічне. І в ньому взяв участь знаменитий воротар Пепе Рейна.

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Голкіпер Лаціо вийшов на сцену в образі пінгвіна і заспівав популярну іспанську пісню: "Hola, mi amor". За правилами співак сам повинен був зняти маску в кінці виступу.

Що цікаво, один із суддів ще під час виступу здогадався, що під маскою Рейна.

Meditando seriamente si el siguiente paso es Eurovisión ¡Ha sido un lujazo participar en @ MaskSingerA3 ! Lo he pasado en grande Un saludo de vuestro pingüino flamenco # MaskSinger7 pic.twitter.com/2ZFXu9UBVp - Pepe Reina (@ PReina25) July 14, 2021

Пепе Рейні 38 років. За свою кар'єру він виступав за такі топові клуби, як Барселона, Ліверпуль, Баварія, Мілан. У минулому сезоні Рейна провів 29 матчів в чемпіонаті Італії, в яких пропустив 36 голів і вісім ігор зіграв на нуль.

Зіграв 38 матчів за збірну Іспанії, з якою виграв чемпіонат світу-2010, а також Євро-2008 і Євро-2012.