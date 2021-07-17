Чемпион мира прятался под маской пингвина. Знаменитый вратарь спел на шоу

Победитель в составе сборной Испании чемпионата мира и Европы голкипер Пепе Рейна стал участником популярного телевизионного шоу "Маска"

Рейна на сцене и на поле

Помните шоу "Маска", за которым миллионы украинцев следили каждую субботу в начале этого года? В Испании идет аналогичное. И в нем принял участие знаменитый вратарь Пепе Рейна.

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Голкипер Лацио вышел на сцену в образе пингвина и спел популярную испанскую песню: "Hola, mi amor". По правилам певец сам должен был снять маску в конце выступления.

Что интересно, один из судей еще во время выступлений догадался, что под маской Рейна.

Meditando seriamente si el siguiente paso es Eurovisión ¡Ha sido un lujazo participar en @MaskSingerA3! Lo he pasado en grande Un saludo de vuestro pingüino flamenco #MaskSinger7pic.twitter.com/2ZFXu9UBVp — Pepe Reina (@PReina25) July 14, 2021

Пепе Рейне 38 лет. За свою карьеру он выступал за такие топовые клубы, как Барселона, Ливерпуль, Бавария, Милан. В прошлом сезоне Рейна провел 29 матчей в чемпионате Италии, в которых пропустил 36 голов и восемь игр сыграл на ноль.

Сыграл 38 матчей за сборную Испании, с которой выиграл чемпионат мира-2010, а также Евро-2008 и Евро-2012.