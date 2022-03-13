Челсі може не дограти сезон АПЛ. Санкції проти Абрамовича тягнуть клуб на дно

Лондонський клуб втратив будь-яку можливість заробляти чи брати кредити. Це ставить під сумнів його подальше існування

Челсі може зникнути з футбольної карти Англії через санкції проти Абрамовича / Фото: Getty Images

Вторгнення Росії до України продовжує завдавати серйозного удару по сусідських олігархах. У футболі це особливо помітно на прикладі Челсі.

Господар лондонського клубу Роман Абрамович потрапив під санкції з боку Великобританії, його майно заарештовано. Це позбавляє Челсі будь-якої можливості проводити фінансові операції, а саме здійснювати трансфери, підписувати контракти тощо.

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Усе це може мати фатальні наслідки "пенсіонерів". Як повідомляє британське видання The Telegraph Челсі може не дограти сезон АПЛ 2021/2022 до кінця.

Челсі – фаворит матчу / Фото: Reuters

Повідомляється, що банк Barclays заблокував кредитні засоби клубу, через що в нього залишилося мало коштів на функціонування. Йдеться про підготовку команди до ігор, виплату зарплат, охорону та організацію поєдинків тощо.

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Джерело вважає, що своїх фінансів у Челсі мало, а реалізація квитків на домашні матчі призупинена через неможливість провадити комерційну діяльність.

На російського олігарха Абрамовича Велика Британія наклала санкції / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Українська Вікіпедія/FB

Клуб попередив уряд, що шанси не дограти сезон великі. Челсі просить послабити санкції для того, щоб Абрамович міг продати команду іншому господареві.

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Зазначимо, що лондонці є переможцями Ліги чемпіонів. Цього сезону чемпіонату Англії команда Томаса Тухеля йде на третьому місці, відстаючи від лідера в особі Ман Сіті на 13 очок.