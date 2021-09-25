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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Челсі – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція центрального матчу АПЛ

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
25 вересня, 08:55
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Слідкуйте в онлайн-режимі за матчем чемпіонату Англії між чемпіоном країни та переможцем Ліги чемпіонів на "Стемфорд Брідж"
Челсі та Манчестер Сіті зіграють в 6-му турі АПЛ
Челсі та Манчестер Сіті зіграють в 6-му турі АПЛ

Сьогодні Челсі та Манчестер Сіті битимуться в рамках 6-го туру чемпіонату Англії з футболу. Поєдинок пройде на стадіоні "Стемфорд Брідж" і розпочнеться о 14:30. До вашої уваги – онлайн-трансляція поєдинку з яскравими фото і коментарями.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ЧЕЛСІ – МАНЧЕСТЕР СІТІ

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Поєдинок в Лондоні стане рімейком нещодавнього фіналу Ліги чемпіонів. Буквально чотири місяці тому команди зійшлися в боротьбі за головний трофей Європи. Тоді мінімальну перемогу святкувала команда Томаса Тухеля. Єдиний гол у зустрічі забив Кай Хаверц.

І ось команди вперше після тієї дуелі знову зустрінуться друг з одним. Після п'яти турів Челсі ділить першу сходинку АПЛ з Ліверпулем, лише раз втративши очки на старті (якраз в битві з мерсисайдцями – 1:1).

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У свою чергу команда Пепа Гвардіоли йде п'ятою, відстаючи від лондонців на три пункти. Манчестер Сіті невдало почав сезон, програвши Суперкубок Англії Лестеру і поєдинок 1 туру Тоттенхему. А на минулих вихідних манкуніанці не зуміли пробити вдома Саутгемптон (0:0).

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Прогноз букмекерів. Експерти вважають шанси команд на перемогу практично рівними, з невеликою перевагою господарів. Коефіцієнт на тріумф Челсі становить 2.72, на успіх Сіті – 2.88. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 3.35.

Де дивитись. У прямій трансляції матч Челсі – Манчестер Сіті буде показаний на телеканалі Setanta Sports, який доступний на сервісі OLL.TV.

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