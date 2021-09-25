25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик vs Джошуа: онлайн 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Челсі – Манчестер Сіті: де і коли дивитися римейк фіналу ЛЧ

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
25 вересня, 11:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Поєдинок лондонців і манкуніанців в шостому турі чемпіонату Англії буде показаний на ТБ та в інтернеті
Челсі та Манчестер Сіті зустрінуться вперше з фіналу Ліги чемпіонів
Челсі та Манчестер Сіті зустрінуться вперше з фіналу Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

У суботу, 25 вересня, на лондонському стадіоні "Стемфорд Брідж" відбудеться поєдинок 6-го туру АПЛ, в якому Челсі прийме Манчестер Сіті. Початок зустрічі – о 14:30. Онлайн матчу Челсі – Манчестер Сіті буде доступний на нашому сайті.

Де дивитися поєдинок Челсі – Манчестер Сіті? Пряма трансляція зустрічі відбудеться на телеканалі Setanta Sports, а також на сервісі OLL.TV.

Реклама

Обидві команди йдуть серед лідерів чемпіонату Англії. Челсі ділить першу сходинку з Ліверпулем, тоді як Манчестер Сіті відстає від дуету на три очки, посідаючи п'яте місце.

Очна зустріч відбудеться напередодні надважливих поєдинків 2 туру в Лізі чемпіонів. На Челсі чекає виїзд до Ювентуса, тоді як команда Пепа Гвардіоли зіграє в гостях з ПСЖ.

Реклама

Поєдинок на "Стемфорд Брідж" стане першою очною дуеллю команд після нещодавнього фіналу ЛЧ. У травні Челсі мінімально здолав Манчестер Сіті в Порту і здобув свій другий Кубок чемпіонів. Єдиним голом у поєдинку відзначився Кай Хаверц.

З кадрових проблем команд варто виділити відсутність Маунта та Пулішіча у Челсі. Щоправда, втрати Сіті виглядають серйознішими. Точно не зіграє Бенжамен Менді, тоді як участь Стоунза, Ляпорта, Зінченка, Родрі та Гюндогана під питанням.

Історія зустрічей. Команди відіграли аж 168 очних поєдинків і невелика перевага на боці Челсі. Лондонці виграли 69 ігор, тоді як Сіті – на десять менше. Ще 40 зустрічей завершилися внічию.

Реклама

Крім фіналу Ліги чемпіонів, команди ще тричі билися один з одним в минулому сезоні. У півфіналі Кубка Англії Челсі виявився сильнішим (1 0), тоді як в АПЛ команди обмінялися гостьовими перемогами (1:3 на "Стемфорд Брідж" і 1:2 на "Етіхад").

Прогноз букмекерів. Експерти вважають шанси команд на перемогу практично рівними, з невеликою перевагою господарів. Коефіцієнт на тріумф Челсі становить 2.72, на успіх Сіті – 2.88. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 3.35.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
БІЙ РОКУ
1xbet

Усик проти
Джошуа

Прогноз на бій
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
ТОП-матчі

Шахтар

28 вер

19:45

Інтер

5,30

4,48

1,65

Баварія

29 вер

22:00

Динамо

1,11

12

28
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтар
8
19:4
19
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Десна
8
12:12
16
5
Дніпро-1
8
13:8
16
6
Олександрія
8
8:6
14
7
Зоря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
8
5:13
8
11
Інгулець
8
8:14
7
12
Металіст 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Чорноморець
8
9:21
5
15
Маріуполь
8
11:21
4
16
Львів
8
4:13
3
Показати бiльше
Субота, 25 вересня
14:00
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти