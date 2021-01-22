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Буффон наїхав на Роналду: "Міг би забити мені менше"

22 січня, 18:54

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Голкіпер "Ювентуса" оригінально привітав португальця з рекордом

Після Суперкубка Італії Кріштіану Роналду зайняв перше місце в рейтингу бомбардирів світового футболу. На рахунку португальця 760 голів.

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Партнер Кріштіану по "Ювентусу" Джанлуїджі Буффон оригінально привітав нападника "бьянконері" з рекордом.

"Міг би забити мені і поменше голів. У будь-якому випадку, вітаю тебе з черговим рекордом в кар'єрі. CR ... 760!" – написав Буффон в своєму Twitter .

Цікаво, що в Чехії не визнають досягнення Роналду. За офіційною статистикою він обігнав Йозефа Біцана (759 голів). Знаменитий голеадор народився в 1913 році у Відні, а помер у 2001-му в Празі. У 1931-1958 роках він виступав за команди Австрії та Чехії. Славився високою швидкістю і ударом з обох ніг. Чеський футбольний союз виступив із заявою, що Кріштіану не тільки не обігнав Йозефа, але навіть і не наблизився.

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Стверджується, що навіть міжнародні статистики наводять дані про 805 голів Біцана, але без урахування виступів футболіста в кінці кар'єри у другому дивізіоні за чеський "Градец-Кралове". Місцеві дослідники все перевірили ще раз і прийшли до висновку, що знаменитий чех забив 821 м'яч в 528 офіційних поєдинках.

Нещодавно в подібну ситуацію потрапив і Ліонель Мессі. Аргентинець перевершив рекорд Пеле за кількістю голів за один клуб, забивши 644-й м'яч. Правда, "Сантос", за який виступав Пеле, просить враховувати для рекорду по голам за всю кар'єру забиті м'ячі бразильця в товариських матчах. А таких набереться 1289!

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