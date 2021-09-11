11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Бойкот гравцями АПЛ матчів збірної Бразилії вдався. Хто у виграші?

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
11 вересня, 11:54
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Недовго тривали санкції ФІФА на вісім бразильських футболістів за відмову їхати на матчі своєї збірної
Бразилець Фабіньо зможе допомогти Ліверпулю в матчі з Лідсом
Бразилець Фабіньо зможе допомогти Ліверпулю в матчі з Лідсом / Фото: Reuters

Гравці вже допущені до найближчих поєдинків у Прем'єр-лізі, повідомляє The Guardian.

Читайте також: "Якби могли, вбили б навіть м'яч": найжахливіший матч світового футболу

Реклама

Клуби АПЛ отримали дозвіл грати зі своїми бразильцями в ці вихідні після того, як футбольна федерація Бразилії відмовилася від своїх претензій. Аналогічно вчинили і асоціації Чилі, Парагваю і Мексики.

Отже, Юрген Клопп зможе розраховувати на Роберто Фірміно, Алліссона і Фабіньо у недільному виїзному матчі Ліверпуля проти Лідса, а Рафінья зіграє за господарів.

/ Фото: Reuters

Реклама

Інші футболісти, яким загрожували санкції, це Едерсон і Габріел Жезус (обидва – Манчестер Сіті), Фред (Манчестер Юнайтед), Тьяго Сілва (Челсі).

Потрібно відзначити, що гравці збірної Бразилії з АПЛ, які взяли участь в матчах своєї збірної досі недоступні для своїх клубів. Футболісти в даний час тренуються в Хорватії під час 10-денного карантину, після якого вони повернуться до Англії. Так хто опинився у виграші?

Реклама

Нагадаємо, що раніше восьми футболістам з АПЛ заборонили грати за клуби протягом 5 днів на прохання Бразильської конфедерації футболу через те, що гравці не вирушили в розташування збірної на матчі.

Читайте також: Скандал у відборі на ЧС-2022: матч Бразилії проти Аргентини зірвали поліцейські

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Покер - це спорт!
Новини покеру
Петраков - тренер збірної
Опитування
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Олександрія
7
8:5
14
3
Шахтар
6
12:4
13
4
Дніпро-1
6
12:6
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Ворскла
6
11:5
11
7
Зоря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Рух
6
5:8
7
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Металіст 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
Показати бiльше
Субота, 11 вересня
14:00
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти