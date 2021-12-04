Боруссія – Баварія: о котрій і де дивитись центральний матч туру чемпіонату Німеччини

У суботу, 4 грудня, відбудеться центральний матч 14-го туру чемпіонату Німеччини: Боруссія Дортмунд на стадіоні "Зігналь Ідуна Парк" зустрінеться з Баварією. Поєдинок можна буде дивитися по ТБ та в інтернеті

Боруссія VS Баварія / Фото: Reuters

Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом. Ми проведемо мультимедійну онлайн-трансляцію матчу Боруссія Д – Баварія.

Список трансляцій матчу Боруссія – Баварія у списку нижче.

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Дормундський та мюнхенський клуби ведуть боротьбу за чемпіонство в Німеччині. Команди у турнірній таблиці поділяє лише одне очко.

Якщо у сьогоднішньому матчі перемогу здобудуть "джмелі", то вони вийдуть на перше місце у Бундеслізі.

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Баварія дев'ять сезонів поспіль стає чемпіоном Німеччини. Боруссія востаннє вигравала титул 2012 року.

Загалом у Баварії 31 титул. У Борусії – 8.

Минулого туру Боруссія на виїзді обіграла Вольфсбург з рахунком 3:1. Третій гол в матчі забив норвезький вундеркінд "джмелів" Ерлінг Голанд, який встановив унікальний рекорд. Він став наймолодшим гравцем чемпіонату Німеччини, якому вдалося забити 50 голів.

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Ерлінг Голанд / Фото: REUTERS

Мюнхенська Баварія у 13-му турі мінімально обіграла аутсайдера Бундесліги Вірменію 1:0. Гол у баварців на рахунку Лероя Сане, який забив свій четвертий м'яч з початку чемпіонату.

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор вважають, що шанси набрати три очки у цьому матчі вище у гостей. Котирування на перемогу Баварії – 1.85, на нічию – 4.30, на перемогу Борусії – 3.80.