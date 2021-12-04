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Динамо --
Зоря --
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Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
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Рух --
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Чорноморець --
Металіст 1925 --
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Наполі --
Аталанта --
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Ювентус --
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ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сіті --
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Мілан --
Ліверпуль --
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Порту --
Атлетіко --
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Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Інтер --
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Ювентус --
Мальме --
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Зеніт --
Челсі --
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Бенфіка --
Динамо --
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Баварія --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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Аталанта --
Вільярреал --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Боруссія – Баварія: о котрій і де дивитись центральний матч туру чемпіонату Німеччини

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
4 грудня, 16:42
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У суботу, 4 грудня, відбудеться центральний матч 14-го туру чемпіонату Німеччини: Боруссія Дортмунд на стадіоні "Зігналь Ідуна Парк" зустрінеться з Баварією. Поєдинок можна буде дивитися по ТБ та в інтернеті
Боруссія VS Баварія
Боруссія VS Баварія / Фото: Reuters

Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом. Ми проведемо мультимедійну онлайн-трансляцію матчу Боруссія Д – Баварія.

Список трансляцій матчу Боруссія – Баварія у списку нижче.

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Трансляція матчу Боруссія – Баварія
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Дормундський та мюнхенський клуби ведуть боротьбу за чемпіонство в Німеччині. Команди у турнірній таблиці поділяє лише одне очко.

Якщо у сьогоднішньому матчі перемогу здобудуть "джмелі", то вони вийдуть на перше місце у Бундеслізі.

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Баварія дев'ять сезонів поспіль стає чемпіоном Німеччини. Боруссія востаннє вигравала титул 2012 року.

Загалом у Баварії 31 титул. У Борусії – 8.

Минулого туру Боруссія на виїзді обіграла Вольфсбург з рахунком 3:1. Третій гол в матчі забив норвезький вундеркінд "джмелів" Ерлінг Голанд, який встановив унікальний рекорд. Він став наймолодшим гравцем чемпіонату Німеччини, якому вдалося забити 50 голів.

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Ерлінг Голанд
Ерлінг Голанд / Фото: REUTERS

Мюнхенська Баварія у 13-му турі мінімально обіграла аутсайдера Бундесліги Вірменію 1:0. Гол у баварців на рахунку Лероя Сане, який забив свій четвертий м'яч з початку чемпіонату.

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор вважають, що шанси набрати три очки у цьому матчі вище у гостей. Котирування на перемогу Баварії – 1.85, на нічию – 4.30, на перемогу Борусії – 3.80.

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44
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
17
14:19
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
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