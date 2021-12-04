Боруссия – Бавария: во сколько и где смотреть центральный матч тура чемпионата Германии

В субботу, 4 декабря, состоится центральный матч 14-го тура чемпионата Германии: Боруссия Дортмунд на стадионе "Сигнал Идуна Парк" встретится с Баварией. Поединок можно будет смотреть по ТВ и в интернете

Боруссия VS Бавария / Фото: Reuters

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени. Мы проведем мультимедийную онлайн-трансляцию матча Боруссия Д – Бавария.

Список трансляций матча Боруссия – Бавария в списке ниже.

Реклама

Setanta Sports+

Дормундский и мюнхенский клубы ведут борьбу за чемпионство в Германии. Команды в турнирной таблице разделяет всего одно очко.

Если в сегодняшнем матче победу одержат "шмели", то они выйдут на первое место в Бундеслиге.

Реклама

Бавария девять сезонов подряд становится чемпионом Германии. Боруссия последний раз выигрывала титул в 2012 году.

Всего у Баварии 31 титул. У Боруссии – 8.

В прошлом туре Боруссия на выезде обыграла Вольфсбург со счетом 3:1. Третий гол в матче забил норвежский вундеркинд "шмелей" Эрлинг Холанд, установивший уникальный рекорд. Он стал самым молодым игроком чемпионата Германии, которому удалось забить 50 голов.

Реклама

Эрлинг Холанд / Фото: REUTERS

Мюнхенская Бавария в 13-м туре минимально обыграла аутсайдера Бундеслиги Арминию 1:0. Гол у баварцев на счету Лероя Сане, забившего свой четвертый мяч с начала чемпионата.

Кто фаворит

Аналитики букмекерских конторах считают, что шансы набрать три очка в этом матче выше у гостей. Котировки на победу Баварии – 1.85, на ничью – 4.30, на победу Боруссии – 3.80.