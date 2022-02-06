Битва за медалі Євро-2022: о котрій і де дивитись матч Україна – Іспанія

У неділю, 6 лютого, збірна України у матчі за третє місце чемпіонату Європи з футзалу зіграє в Амстердамі з національною командою Іспанії.
Поєдинок Україна – Іспанія розпочнеться о 15:30. Нижче – список трансляцій, де можна дивитися матч Євро-2022.
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Де дивитись Україна – Іспанія
Поєдинок буде показано у прямій трансляції на телеканалі UA:Перший. Також двобій Україна – Іспанія онлайн можна буде побачити на OLL.TV.
- UA:Перший
- Суспільне Спорт
Збірна України продовжує боротьбу за медалі на чемпіонаті Європи з футзалу. Після поразки від збірної Росії (2:3) у півфіналі українська команда намагатиметься здобути бронзові медалі першості.
Суперником "синьо-жовтих" у бронзовому фіналі стане найтитулованіша команда Європи. Іспанці сім разів ставали чемпіонами Європи, двічі вигравали срібло, один раз бронзу.
Історія протистояння
Це буде дев'ята зустріч суперників у офіційних матчах. Усі попередні вісім матчів "жовто-сині" програли із загальним рахунком 6:29.
Як команди грали на Євро-2022
На груповому етапі наша команда програла Португалії (0:1) та Нідерландам (2:3), але розгромила Сербію (6:1), що дозволило українцям обійти в таблиці нідерландців та тих самих сербів за рахунок кращої різниці м'ячів.
У 1/4 фіналу чемпіонату Європи Україна обіграла команду Казахстану – 5:3.
У півфіналі українці програли збірній Росії – 2:3.
Іспанці на груповому етапі Євро-2022 здобули дві перемоги за однієї нічиєї, забивши 15 голів і пропустивши три. У чвертьфіналі – розібралися з командою Словаччини (5:1), у півфіналі поступилися Португалії (2:3).
Котирування букмекерів:
Аналітики вважають збірну Іспанії фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу іспанців – 1.26, на нічию – 7.17, на перемогу України – 6.55.
Зазначимо, що у разі рівності в основний час команди проведуть екстра-тайм та за необхідності проб'ють серію пенальті.
Нагадаємо, що з одним із гравців збірної України стався скандал. Зараз він виступає у складі збірної з тризубом на грудях і водночас грає в Росії, де раніше носив футболку з серпом та молотом.