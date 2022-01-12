Барселона – Реал: де дивитися перше "Ель-Класіко" 2022 року

Матч пройде на Міжнародному стадіоні Короля Фахда та розпочнеться о 21:00 за київським часом. Барселона – Реал дивитись онлайн можна на нашому сайті
Де дивитись матч Барселона – Реал
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Розіграш Суперкубку Іспанії проходить за системою "фіналу чотирьох". Цього року трофей між собою розігрують Барселона, Реал, Атлетіко та Атлетік.
Спочатку визначаються дві півфінальні пари, а згодом переможці цих матчів зійдуться у фіналі.
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Півфінал та фінал складаються з одного матчу. Якщо команди не визначили переможця в основний час, на них чекає додатковий час і за необхідності серія післяматчевих пенальті.
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Аналітики вважають Реал фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті у основний час – 1.95, на нічию – 3.90, на перемогу Барселони – 3.75.