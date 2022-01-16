Аталанта втратила Маліновського і не змогла обіграти Інтер

Перед центральним матчем 22 туру чемпіонату Італії у Маліновського виявили коронавірус – без українця Аталанта розійшлася з Інтером миром

Аталанта - Інтер - 0:0 без Маліновського / Фото: Колаж: Сьогодні

Матч Аталанти, четвертої команди Серії А, проти лідера чемпіонату Італії Інтера голами вболівальників не порадував – нічия 0:0.

Лідер Аталанти Руслан Маліновський не потрапив навіть до заявки на цю гру – українець, як і нападник бергаманців Йосип Ілічич, здав позитивний тест на коронавірус і був відправлений на карантин.

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Руслан Маліновський

Ця нічия не дозволила Аталанті долучитися до чемпіонських розбірок в Італії.

Тим часом Інтер може в понеділок, 17 січня, втратити перший рядок у Серії А, якщо Мілан здолає вдома Спецію.

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Нагадаємо, напередодні українців у чемпіонаті Італії поменшало. З посади головного тренера Дженоа звільнили Андрія Шевченка.