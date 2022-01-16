Аталанта – Інтер: онлайн-трансляція матчу Серії А

Команда Руслана Маліновського спробує зробити підніжку чинному чемпіону Італії у боротьбі за Скудетто. Стежте за матчем за допомогою нашого онлайну

У неділю, 16 січня, у Бергамо на стадіоні "Гевіс Стедіум" буде зіграний матч 22-го туру італійської Серії А. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Де дивитись матч Аталанта – Інтер

Ми проведемо текстову трансляцію матчу Аталанта – Інтер. Стежте за поєдинком чемпіонату Італії у нашому онлайні.

ОНЛАЙН АТАЛАНТА – ІНТЕР

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Турнірні розклади

Інтер очолює турнірну таблицю Серії А, але їм на п'яти наступають переслідувачі. Всього на одне очко відстає від "неррадзурі" Мілан. Щоправда, "россонері" провели на один матч більше.

В середу команда Сімоне Індзагі виборола Суперкубок Італії, обігравши у фіналі туринський Ювентус 2:1.

Команда з Бергамо відстає від лідера на вісім балів та займає четвертий рядок у таблиці чемпіонату Італії.

У минулому турі Аталанта розгромила Удінезе 6:2, а українець Руслан Малиновський записав на свій рахунок гол та результативну передачу.

Історія протистояння

У чемпіонатах Італії команди зіграли між собою 125 матчів – 25 перемог Аталанти, 33 нічиї, а у 67 поєдинках перемогу святкував Інтер.

Однак у п'яти останніх зустрічах "неррадзурі" здобули лише дві перемоги над своїм суперником, а три матчі не визначили найсильнішого.

Прогноз Круторогова:

Футбольний коментатор Кирило Круторогов висловив свою думку щодо майбутнього матчу: " Думаю, Аталанта не програє та спробує перемогти. Заб'ють обидві команди, ТБ 2,5, чекаю голи в обох таймах ".

Котирування

Інтер є фаворитом матчу. Котирування на перемогу чинних чемпіонів Італії дорівнюють 2.35, тоді як на Аталанту – 2.95. Коефіцієнт на нічию становить 3.70. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

перемога Аталанти – 33%

нічия – 26%

перемога Інтера – 41%

Де дивитись матч

Матч Аталанта – Інтер покаже у прямому ефірі сервіс Megogo. Пряма трансляція розпочнеться о 21:45.