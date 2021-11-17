Анчелотті попередив Луніна, що той може вийти у "Реалі"

Тібо Куртуа пропустив останню гру Бельгії через проблеми зі здоров'ям, і у стартовому складі "Реала" він, швидше за все, також найближчим часом не з'явиться.

Андрій Лунін

Карло Анчелотті дав зрозуміти Андрію Луніну про те, що йому можна готуватися виходити в основному складі мадридського клубу в наступному матчі Прімери з "Гранадою".

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Талановитий український легіонер цього сезону може вперше зіграти в основному складі "вершкових". Більше того, через одержану травму Тібо Куртуа може не вийти на поле ще протягом кількох наступних турів чемпіонату Іспанії, що також дає шанси Андрію Луніну закріпитися в основному складі "Галактікос".

Поки Куртуа не може тренуватися, у Луніна, який ще не виходив у матчах іспанського чемпіонату з футболки мадридців, з'явився реальний шанс скласти конкуренцію відомому бельгійському воротареві.

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Декілька європейських клубів уже виявляють інтерес до Андрія Луніна, який раніше виступав в оренді в кількох іспанських клубів і він цілком може вже в січні цього року залишити склад "Реала".

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Український конкурент Тібо Куртуа, у послугах якого дуже зацікавлений французький "Лілль", також цікавить агентів "Гранади" та "Еспа"