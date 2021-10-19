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Порту --
Мілан --
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Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 26’
Шахтар 0
Реал 0
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Ювентус --
20 жовтня 22:00
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Мальме --
20 жовтня 22:00
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Севілья --
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Ювентус --
Зеніт --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
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Без Луніна Реал пропустить двічі. Сміливий прогноз ексфорварда Шахтаря

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
19 жовтня, 16:28
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Олег Матвєєв вважає, що матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем і Реалом завершиться з рахунком 2: 2
Команди будуть грати в атакувальний футбол
Команди будуть грати в атакувальний футбол

Сьогодні на "Олімпійському" в Києві Шахтар прийме Реал у Лізі чемпіонів. Напередодні наставник мадридців Карло Анчелотті пояснив, чому не грає Андрій Лунін.

А першому номеру Реала Тібо Куртуа передрікає багато роботи колишній нападник Шахтаря Олег Матвєєв. Він упевнений, що бельгійський воротар пропустить мінімум двічі.

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"Думаю, що сьогоднішній поєдинок буде проходити за тим же сценарієм, що і недавній матч гірників з Інтером. Команди зроблять ставку на атаку, але особливо ризикувати не будуть.

Не думаю, що дві перемоги Шахтаря над Реалом в останніх очних матчах якось позначаться на сьогоднішній грі. І хоча Реал вже не так грізний, як раніше, у нього вистачає запасу міцності, щоб сьогодні не програти. На мій погляд, матч у Києві завершиться результативною нічиєю – 2:2", – цитує Матвєєва meta-ratings.com.ua.

Положення в групі. Після двох турів групу D очолює молдавський Шериф з українським тренером Юрієм Вернидубом, команда обіграла вдома Шахтар і на виїзді – Реал. Мадридці йдуть другими, "гірники" – четвертими. Тому сьогодні Шахтарю потрібна перемога над найтитулованішим клубом світу!

Груповий етап
Група D
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шериф Шериф Шер
2
2
0
0
4
1
3
6
Забиті 4
Пропущені 1
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В
2
Реал Реал Реа
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
3
Інтер Інтер Інт
2
0
1
1
0
1
-1
1
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П
4
Шахтар Шахтар Шах
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П

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Команда
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О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
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