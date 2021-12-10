А як же скрєпи? Футболістка збірної Росії цілується із подругою

Надія Карпова закрутила роман із відомою моделлю та перестала приховувати свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію

Карпова поцілувалася зі своєю подругою / Фото: Колаж: Сьогодні

Футболістка збірної Росії та іспанського клубу Еспаньйол Надія Карпова зізналася, що підтримує ЛГБТ. Як підтвердження вона виклала у соцмережі відео, на якому цілується з подругою.

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На здивовані запитання підписників Карпова відповіла ствердно: "Звісно, я за ЛГБТ".

Серед тих, хто відреагував на пост, опинився і батько футболістки. Чоловік залишив три смайлики з поцілунком, на що Карпова відповіла йому сердечком.

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А цілувалася Карпова з моделлю Міленою Литвиновською. Вона трохи раніше у Instagram опублікувала спільне фото з Надією, яке підписала: "Кохання".