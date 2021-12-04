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СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Я – інший: найвідоміші геї у спорті

Юлія Сениско Юлія Сениско редактор сайту segodnya.ua
4 грудня, 08:35
В закладинки
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Камінг-аут справа непроста, але хто ж із відомих спортсменів пішов на такий серйозний крок і пожертвував кар'єрою заради коханого?
Відомі спортсмени нетрадиційної орієнтації
Відомі спортсмени нетрадиційної орієнтації

Ми зробили добірку відомих спортсменів, які не посоромилися, що вони гомосексуали.

Роббі Роджерс став першим відкритим гей-футболістом у професійній лізі

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Роббі Роджерс грав у футбол в Англії до 2013 року. Коли оголосив, що він гей, то пішов із спорту. Пізніше він сказав The Guardian, що залишив спорт, бо не хотів уваги та контролю з боку ЗМІ.

"Я просто хотів би бути футболістом.

Я не хотів би мати справу з цирком. Люди приходять до тебе, бо ти гей? Так ви приймаєте душ із хлопцями — як це?", – сказав Роджерс у 2013 році.

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Але через кілька місяців він приєднався до команди Лос-Анджелес Гелаксі і став першим відкритим геєм, який зіграв у вищій професійній лізі США.

Джейсон Пол Коллінз став першим відкритим геєм НБА

У 2013 році Джейсон Пол Коллінз – професійний баскетболіст зізнався про свої уподобання. У статті у Sports Illustrated він заявив:

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Я 34-річний успішний гравець НБА. Я чорний. І я гей.

Я не мав наміру стати першим геєм-спортсменом, який грає у великому американському командному виді спорту, який заявив про це. Але я радий говорити.

Жаль, що я не був дитиною в класі, що піднімає руку і говорить: "Я інший". Якби я мав свій шлях, хтось інший уже зробив би це. Ніхто цього не зробив, тому я піднімаю руку", – відверто розповів спортсмен.

До того як баскетболіст зробив камінг-аут він зустрічався з дівчиною – Керолін Мусс, яка також була спортсменкою.

Олімпійський гімнаст Данелл Лейва

Лейва брав участь в Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні та Ріо-2016 за США, вигравши бронзу та срібло відповідно. У 2020 році він потрапив у заголовки газет, коли розповів про свою орієнтацію у Twitter.

"Довгий час я знав, що був таким.

Але через певні дуже особисті причини я завжди відкидав цей бік себе. Раніше цього року я нарешті зрозумів, хто я", – сказав Лейва у 2013 році.

Далі він сказав, що щосили намагався поділитися цим публічно через стереотипи.

"Одна з головних причин, через яку я ніколи не виходив публічно, полягає в тому, що протягом усього мого життя з якоїсь причини сприйняття іншими людьми моєї власної сексуальності завжди нав'язувалося мені, і це завжди змушувало мене відкидати її ще більше", – написав він.

"Мені було незручно.

Я образився, тому що бути геєм аж ніяк не образливо, але тим більше тому, що це було і завжди було/відчувалося дуже нав'язливим", – додав спортсмен.

Олімпійський чемпіон фігурист Ерік Редфорд

Ерік є одним із найуспішніших канадських фігуристів. У парі з Меган Дюамель він став триразовим олімпійським призером (срібло у Сочі, а також бронза та золото у Пхенчхані).

На Олімпіаді 2018 року Дюамель та Редфорд стали першими за всю історію Олімпійських ігор, кому вдалося чисто виконати четверний викид стрибків.

У грудні 2014 року в інтерв'ю журналу LGBT Outsports Редфорд зізнався, що він гей.

Канадець став першим фігуристом, який розповів про свою гомосексуальність, будучи претендентом на титули чемпіона. Редфорд – посол програми #OneTeam Канадського Олімпійського комітету боротьби з гомофобією у світі спорту.

У червні 2017 року Ерік зробив пропозицію своєму хлопцю, іспанському танцюристу Луїсу Фенеро. Пара одружилася у липні 2019-го. Спортсмен активно ділиться із фанатами любовною ідилією.

Адам Ріппон – американський фігурист

Адам Ріппон завоював бронзову медаль на Олімпійських іграх-2018 у Пхенчхані. Про свою орієнтацію він розповів у 2015 році.

Герой Австралії Меттью Мітчем

Меттью Мітчем на Олімпіаді-2008 завоював золоту медаль у стрибках у воду з 10-метрової вишки.

Після легендарного Діка Іва, який переміг на Олімпіаді-1924, Меттью став першим австралійцем, який виграв золото Олімпіади у стрибках у воду.

Мітчем також став єдиним відкритим геєм, котрому вдалося виграти медаль на Олімпіаді-2008 у Пекіні. Спортсмен не соромиться та викладає напівголі фотографії зі своїм партнером.

Пара одружилася у лютому 2020 року. І з того часу вони активно подорожують островами, роблять спільні фотосесії і не соромляться своєї поведінки.

Лижник Гас Кенуорті

У 2014 році Гас Кенворті виграв срібну медаль Сочі-2014 у лижних перегонах. Він підписав у Twitter свою фотографію на обкладинці журналу ESPN словами:

"Я гей".

"Ух ти, приємно писати ці слова.

Більшість свого життя я боявся прийняти цю правду про себе. Однак останнім часом я дійшов до того, що біль брехні в мені більше, ніж страх відпустити, і я дуже пишаюся тим, що нарешті поділився цим", – написав Кенворті в Facebook .

Фігурист Гійом Сізерон

Французький фігурист Гійом Сізерон, який виступає в танцях на льоду з Габріелою Пападакіс, поділився про те, що є геєм. Свій камінг-аут спортсмен зробив у символічну дату – Міжнародний день боротьби з гомофобією та трансфобією.

"Святкуємо кохання", – підписав фото фігурист.

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