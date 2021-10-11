25 років тріумфів! Ювілей президентства Ріната Ахметова у Шахтарі

За цей час донецьким клубом було завойовано 35 трофеїв – 13 чемпіонських титулів, 12 національних Кубків і 9 Суперкубків, а також Кубок УЄФА

Президент ФК "Шахтар" Ринат Ахметов

11 жовтня 1996 року президентом ФК Шахтар став Рінат Ахметов.

За 25 років Шахтар пройшов неймовірний шлях і сьогодні є найсильнішим клубом в Україні і одним з найбільш шанованих в Європі. За 25 років було завойовано 35 трофеїв, серед яких 13 чемпіонських титулів, 12 національних Кубків і 9 Суперкубків, а також Кубок УЄФА.

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Секрет успіхів і досягнень клубу – в цілеспрямованості і амбітності президента. Своєю вірою в команду, енергією і величезною любов'ю до футболу він мотивує Шахтар на нові звершення. Разом з таким президентом клуб ніколи не зупиниться на досягнутому і продовжить йти тільки вперед, ставати ще сильнішими, радувати уболівальників красивою грою, яскравими перемогами і великими трофеями!