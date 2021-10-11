25 лет триумфов! Юбилей президентства Рината Ахметова в Шахтере

За это время донецким клубом было завоевано 35 трофеев – 13 чемпионских титулов, 12 национальных Кубков и 9 Суперкубков, а также Кубок УЕФА

Президент ФК "Шахтера" Ринат Ахметов

11 октября 1996 года президентом ФК Шахтер стал Ринат Ахметов.

За 25 лет Шахтер прошел невероятный путь и сегодня является сильнейшим клубом в Украине и одним из самых уважаемых в Европе. За 25 лет было завоевано 35 трофеев, среди которых 13 чемпионских титулов, 12 национальных Кубков и 9 Суперкубков, а также Кубок УЕФА.

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Секрет успехов и достижений клуба – в целеустремленности и амбициозности президента. Своей верой в команду, энергией и огромной любовью к футболу он мотивирует Шахтер на новые свершения. Вместе с таким президентом клуб никогда не остановится на достигнутом и продолжит идти только вперед, становиться еще сильнее, радовать болельщиков красивой игрой, яркими победами и большими трофеями!