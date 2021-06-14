Радість і смуток: яскраві емоції наших уболівальників на матчі Нідерланди – Україна

Підтримати збірну України на матч чемпіонату Європи в Амстердамі приїхали фанати, які проживають в Євросоюзі

Наші вболівальники побували на матчі в Амстердамі / Фото: Getty Images

Збірна України стартувала на Євро-2020. Свій перший поєдинок підопічні Андрія Шевченка проводили в Амстердамі. І це стало головним болем для наших фанатів. Адже в країни ЄС українцям неможливо потрапити з туристичною метою. Але без підтримки на "Йохан Кройф Арені" наша команда не залишилася. Вболівальники були. Підтримати збірну приїхали українці, які проживають в Євросоюзі.

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Свій наступний матч збірна України проведе 17 червня проти Північної Македонії. Поєдинок відбудеться в Бухаресті. Румунська влада більш лояльна і пустить українців на стадіон. Для цього потрібно буде лише в'їхати в країну з негативним тестом на коронавірус.