Відео голу і огляд матчу Україна – Північна Ірландія

У другому спарингу перед Євро-2020 збірна України зустрічалася з Північною Ірландією. Уже в першому таймі рахунок відкрив Олександр Зубков

Зубков забив перший гол за збірну України. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Україна зустрічалася з Північною Ірландією в товариському матчі напередодні Євро-2020. Поєдинок пройшов у Дніпрі на "Дніпро Арені". Онлайн Україна – Північна Ірландія є на нашому сайті.

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Українці досить швидко відкрили рахунок в матчі. Караваєв високою передачею знайшов на дальній штанзі Зубкова і той головою переправив м'яч у сітку, забивши свій перший гол у складі національної команди.

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Україна і Північна Ірландія в попередній раз зустрічалися у фінальній частині Євро-2016. Наша команда була фаворитом того поєдинку, але провалила його за всіма статтями і поступилася з рахунком 0:2, втративши шанси на вихід з групи.