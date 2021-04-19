Суперники України без гравців Суперліги: хто постраждає більше

Конкуренти збірної України на Євро-2020 і в відборі на ЧС-2022 втратять своїх лідерів, якщо УЄФА стримає слово і не допустить до матчів гравців з Суперліги

Збірна України ризикує залишитися без свого лідера і капітана Олександра Зінчнека через рішення УЄФА не пускати гравців з Суперліги на Євро-2020. Але наші конкуренти постраждають ще більше. В першу чергу, це стосується Нідерландів.

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Якщо УЄФА втілить свої погрози в життя, то на чемпіонаті Європи не зможуть виступити Стефан де Врей (Інтер), Маттейс де Лігт (Ювентус), Вірджіл ван Дейк, Джорджиніо Вейналдум (Ліверпуль), Френкі де Йонг (Барселона), Донні ван де Бек (Манчестер Юнайтед), Стівен Бергвейн (Тоттенгем). Сім гравців – істотна втрата для тренерського штабу.

У складі Австрії і Північної Македонії немає гравців, які представляють команди Суперліги, тому загрози від УЄФА їм не страшні.

Як і суперникам з відбору на ЧС-2022 Фінляндії та Казахстану. Боснія змушена буде попрощатися з Міралемом Пьянічем (Барселона) і Раді Крунічем (Мілан).

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Але найбільші втрати понесе чемпіон світу Франція. Дідьє Дешам ризикує недорахуватися 15 гравців: Уго Льоріса, Мусса Сіссоко, Тангі Ндомбеле (Тоттенгем), Рафаеля Варана, Ферлана Менді (Реал), Клемана Лангле, Антуана Грізманна, Усмана Дембеле (Барселона), Курта Зума (Челсі), Поля Погба, Антоні Марсьяля (МЮ), Н 'Голо Канте, Олів'є Жиру (Челсі), Адріана Рабьо (Ювентус), Тома Лемара (Атлетико).

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