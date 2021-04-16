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Іспанія запропонувала УЄФА перенести матчі Євро-2020

16 квітня, 22:09

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Через пандемію коронавыруса Більбао не може гарантувати матчі з глядачами, тому іспанські власті запропонували альтернативний варіант – Севілью

Федерація футболу Іспанії запропонувала Севілью в якості потенційної заміни для проведення матчів Євро-2020 у разі, якщо УЄФА забаниить Більбао. Раніше мер Мюнхена не зміг гарантувати, що в його місті на поєдинки Євро-2020 будуть допущені вболівальники.

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Як повідомляє The Associated Press, іспанські футбольні чиновники запропонували використовувати Олімпійський стадіон в Севільї, який вміщує 60 тисяч людина. Раніше стало відомо, що ситуація з пандемією коронавіруса залишається в Більбао на такому рівні, який унеможливлює присутність вболівальників на трибунах під час ігор Євро-2020.

Нагадаємо, що Євро-2020 повинно було пройти минулого літа, але турнір перенесли на рік з-за пандемію коронавіруса. Матчі заплановані в 12 містах – Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті, Дубліні та Санкт-Петербурзі.

На чемпіонаті Європи наша збірна стартує в Амстердамі зустріччю з Нідерландами 13 червня. Уже відомо, що українських уболівальників на Євро-2020 пустять без карантину.

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