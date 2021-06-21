Чи зможе Бельгія вперше за 53 роки обіграти фінів: прогноз на гру Євро-2020

У матчі третього туру Євро-2020 Фінляндія – Бельгія вирішиться, чи зможуть фіни сенсаційно вийти в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Онлайн Фінляндія – Бельгія з відео і фото.
Фінляндія – Бельгія
21 червня, понеділок, о 22:00, канал Україна
Збірна Бельгії вже гарантувала собі місце в плей-офф, їм достатньо і нічиєї, щоб вийти в наступний раунд з першого місця. У разі перемоги Фінляндії саме вони займуть перше місце, або ж вийдуть з другого, якщо зіграють внічию, а Данія обіграє Росію.
Фіни показали прагматичний футбол, виглядали дуже організовано і завоювали собі симпатиків. Напередодні їх тренер Марку Каанерва назвав майбутній поєдинок найважливішим в історії збірної.
"Червоні дияволи" розгромили збірну Росії (3:0), а потім помучилися у зустрічі з датчанами (2:1), але поява на полі з лави запасних Кевіна Де Брюйне після травми в фіналі Ліги чемпіонів мала максимальний вплив на гру і принесла перемогу. Цього разу, найімовірніше, він вийде в стартовому складі.
Несподівано, але в історії протистоянь цих збірних перевага за фінами – чотири перемоги при чотирьох нічиїх і трьох перемогах бельгійців. Причому, останній успіх "червоних дияволів" припав на 1968 й рік, і з тих пір в семи зустрічах збірна з півночі Європи їм не програвала.
ПРОГНОЗ. Збірна Бельгії фаворит, хоча легко їм не буде. Проте, думаю, вони переможуть і не пропустять – 1:0 або 2:0.
Котирування FAVBET:
- перемога Бельгії – коефіцієнт 1.38
- перемога Бельгії з рахунком 1:0 – коефіцієнт 4.90
- перемога Бельгії з рахунком 2:0 – коефіцієнт 4.70
У паралельному матчі о 19:00 зіграє наша національна команда. Онлайн Україна – Австрія з відео , Фото і коментарями доступний на нашому сайті.