21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Євро-2020

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Чи зможе Бельгія вперше за 53 роки обіграти фінів: прогноз на гру Євро-2020

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
21 червня, 13:34
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Футбольний коментатор Кирило Круторогов впевнений в сухий перемозі бельгійців над фінами
Євро-2020. Прогноз на матч третього туру групового етапу Фінляндія - Бельгія
Євро-2020. Прогноз на матч третього туру групового етапу Фінляндія - Бельгія

У матчі третього туру Євро-2020 Фінляндія – Бельгія вирішиться, чи зможуть фіни сенсаційно вийти в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Онлайн Фінляндія – Бельгія з відео і фото.

Фінляндія – Бельгія
21 червня, понеділок, о 22:00, канал Україна

Збірна Бельгії вже гарантувала собі місце в плей-офф, їм достатньо і нічиєї, щоб вийти в наступний раунд з першого місця. У разі перемоги Фінляндії саме вони займуть перше місце, або ж вийдуть з другого, якщо зіграють внічию, а Данія обіграє Росію.

Фіни показали прагматичний футбол, виглядали дуже організовано і завоювали собі симпатиків. Напередодні їх тренер Марку Каанерва назвав майбутній поєдинок найважливішим в історії збірної.

"Червоні дияволи" розгромили збірну Росії (3:0), а потім помучилися у зустрічі з датчанами (2:1), але поява на полі з лави запасних Кевіна Де Брюйне після травми в фіналі Ліги чемпіонів мала максимальний вплив на гру і принесла перемогу. Цього разу, найімовірніше, він вийде в стартовому складі.

Несподівано, але в історії протистоянь цих збірних перевага за фінами – чотири перемоги при чотирьох нічиїх і трьох перемогах бельгійців. Причому, останній успіх "червоних дияволів" припав на 1968 й рік, і з тих пір в семи зустрічах збірна з півночі Європи їм не програвала.

ПРОГНОЗ. Збірна Бельгії фаворит, хоча легко їм не буде. Проте, думаю, вони переможуть і не пропустять – 1:0 або 2:0.

Котирування FAVBET:

  • перемога Бельгії – коефіцієнт 1.38
  • перемога Бельгії з рахунком 1:0 – коефіцієнт 4.90
  • перемога Бельгії з рахунком 2:0 – коефіцієнт 4.70

У паралельному матчі о 19:00 зіграє наша національна команда. Онлайн Україна – Австрія з відео , Фото і коментарями доступний на нашому сайті.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
19:00
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19:00
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22:00
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22:00
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Вівторок, 22 червня
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