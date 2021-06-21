Чи зможе Бельгія вперше за 53 роки обіграти фінів: прогноз на гру Євро-2020

Футбольний коментатор Кирило Круторогов впевнений в сухий перемозі бельгійців над фінами

Євро-2020. Прогноз на матч третього туру групового етапу Фінляндія - Бельгія

У матчі третього туру Євро-2020 Фінляндія – Бельгія вирішиться, чи зможуть фіни сенсаційно вийти в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Онлайн Фінляндія – Бельгія з відео і фото.

Фінляндія – Бельгія

21 червня, понеділок, о 22:00, канал Україна

Збірна Бельгії вже гарантувала собі місце в плей-офф, їм достатньо і нічиєї, щоб вийти в наступний раунд з першого місця. У разі перемоги Фінляндії саме вони займуть перше місце, або ж вийдуть з другого, якщо зіграють внічию, а Данія обіграє Росію.

Фіни показали прагматичний футбол, виглядали дуже організовано і завоювали собі симпатиків. Напередодні їх тренер Марку Каанерва назвав майбутній поєдинок найважливішим в історії збірної.

"Червоні дияволи" розгромили збірну Росії (3:0), а потім помучилися у зустрічі з датчанами (2:1), але поява на полі з лави запасних Кевіна Де Брюйне після травми в фіналі Ліги чемпіонів мала максимальний вплив на гру і принесла перемогу. Цього разу, найімовірніше, він вийде в стартовому складі.

Несподівано, але в історії протистоянь цих збірних перевага за фінами – чотири перемоги при чотирьох нічиїх і трьох перемогах бельгійців. Причому, останній успіх "червоних дияволів" припав на 1968 й рік, і з тих пір в семи зустрічах збірна з півночі Європи їм не програвала.

ПРОГНОЗ. Збірна Бельгії фаворит, хоча легко їм не буде. Проте, думаю, вони переможуть і не пропустять – 1:0 або 2:0.

Котирування FAVBET:

перемога Бельгії – коефіцієнт 1.38

перемога Бельгії з рахунком 1:0 – коефіцієнт 4.90

перемога Бельгії з рахунком 2:0 – коефіцієнт 4.70

У паралельному матчі о 19:00 зіграє наша національна команда. Онлайн Україна – Австрія з відео , Фото і коментарями доступний на нашому сайті.