21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Сможет ли Бельгия впервые за 53 года обыграть финнов: прогноз на игру Евро-2020

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
21 июня, 13:34
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Футбольный комментатор Кирилл Круторогов уверен в сухой победе бельгийцев над финнами
Евро-2020. Прогноз на матч третьего тура группового этапа Финляндия - Бельгия
Евро-2020. Прогноз на матч третьего тура группового этапа Финляндия - Бельгия

В матче третьего тура Евро-2020 Финляндия – Бельгия решится, смогут ли финны сенсационно выйти в 1/8 финала чемпионата Европы. Онлайн Финляндия – Бельгия с видео и фото.

Финляндия – Бельгия
21 июня, понедельник, в 22:00, канал Украина

Сборная Бельгии уже гарантировала себе путевку в плей-офф, им достаточно и ничьей, чтобы выйти в следующий раунд с первого места. В случае победы Финляндии именно они займут первое место, либо же выйдут со второго, если сыграют вничью, а Дания обыграет Россию.

Финны показали прагматичный футбол, выглядели очень организованно и завоевали себе симпатиков. Накануне их тренер Марку Каанерва назвал предстоящий поединок – самым важным в истории сборной.

"Красные дьяволы" разгромили сборную России (3:0), а затем помучились во встрече с датчанами (2:1), но появление на поле со скамейки запасных Кевина Де Брюйне после травмы в финале Лиги чемпионов имело максимальное влияние на игру и принесло победу. В этот раз, вероятнее всего, он выйдет в стартовом составе.

Неожиданно, но в истории противостояний этих сборных преимущество за финнами – четыре победы при четырех ничьих и трех победах бельгийцев. Причем, последний успех "красных дьяволов" пришелся на 1968-й год, и с тех пор в семи встречах сборная с севера Европы им не проигрывала.

ПРОГНОЗ. Сборная Бельгии фаворит, хотя легко им не будет. Тем не менее, думаю, они победят и не пропустят – 1:0 или 2:0.

Котировки FAVBET:

  • победа Бельгии – коэффициент 1.38
  • победа Бельгии со счетом 1:0 – коэффициент 4.90
  • победа Бельгии со счетом 2:0 – коэффициент 4.70

В параллельном матче в 19:00 сыграет наша национальная команда. Онлайн Украина – Австрия с видео, фото и комментариями доступен на нашем сайте.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
19:00
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22:00
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22:00
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Вторник, 22 июня
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