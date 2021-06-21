21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Финляндия

22:00

Бельгия

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Серия пенальти
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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Финляндия – Бельгия: онлайн матча Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
21 июня, 12:58
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Бельгия уже гарантировала себе путевку в плей-офф Евро-2020, сталось определить, с какого места. А Финляндия может выйти в 1/8 финала, если сегодня как минимум не проиграет

В понедельник, 21 июня, пройдет матч третьего тура группового этапа Евро-2020: В Санкт-Петербурге на стадионе "Санкт-Петербург" сборная Финляндии встретится с командой Бельгии. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА ФИНЛЯНДИЯ – БЕЛЬГИЯ

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Бельгия выиграла два первых матча на групповом этапе и возглавляет турнирную таблицу группы А. на счету Финляндии три балла, они делят с Россией 2-3 места. Несмотря на мощный старт, бельгийцы пока не гарантировали себе первую строчку в таблице, хотя уже точно сыграют в плей-офф.

Тем не менее, есть просто невероятный сценарий, при котором Бельгия может опуститься на третье место в группе. Для этого нужно, чтобы сами бельгийцы уступили финнам с разницей более чем в пять мячей, а Россия обыграла Данию.

Финляндию же даже может устроить ничья – с четырьмя баллами у них будут высокие шансы прибиться в плей-офф с третьего места. К слову, участники группы А будут могут стать прямыми конкурентами Украины в борьбе за путевку в 1/8, если наша команда станет третьей. Ранее мы писали, как Украине играть против Австрии, чтобы не попасть на Италию.

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бельгия Бельгия Бел
2
2
0
0
5
1
4
6
Забитые 5
Пропущеные 1
Разница 4
Результаты последних матчей: В В
2
Россия Россия Рос
2
1
0
1
1
3
-2
3
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: В П
3
Финляндия Финляндия Фин
2
1
0
1
1
1
0
3
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
4
Дания Дания Дан
2
0
0
2
1
3
-2
0
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П П

Ориентировочные составы от УЕФА:

  • Финляндия: Градецки; О'Шонесси, Араюури, Тойвио; Уронен, Камара, Спарв, Кауко, Райтала; Пукки, Лод
  • Бельгия: Куртуа; Алдервейрелд, Денайер, Вертонген; Менье, де Брейне, Витсель, Карраско; Мертенс, Лукаку, Э. Азар

Букмекеры о матче Финляндия – Бельгия:

Букмекеры FAVBET считают, что у Финляндии нет шансов обыграть Бельгию: коэффициент на победу команды Роберто Мартинеса – 1.38, на ничью – 5.00, на победу Финляндии – 9.70.

Где смотреть матч Финляндия – Бельгия:

Поединок Финляндия – Бельгия в прямом эфире покажут на каналах "Футбол 1" и "Украина", которые доступные с помощью сервиса OLL.TV. Прямая трансляция начнется в 22:00.

Как команды играли в предыдущих матчах:

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Мисс Финляндия-2012
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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
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22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 22 июня
22:00
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22:00
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