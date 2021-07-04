Збірна України відмовилася від ритуалу Black Lives Matter. Наш репортаж із Риму

Кореспондент Спорт Сегодня побував у столиці Італії на матчі, в якому збірна України розгромною поразкою закінчила свої виступи на Євро-2020

Україна залишає Євро. У чвертьфіналі нас зупинила Англія / Фото: Reuters

Рим – це вічне місто, куди ведуть всі дороги, чи як там у класика? Хоча для англійських уболівальників влада Італії ніби й збиралася закрити шлагбаум (жителі Сполученого Королівства нині вважаються потенційними носіями інфекційної дельта-модифікації коронавірусу, і континентальна Європа всіляко намагається захистити себе від чергової неприємної хвилі), досить багато шанувальників збірної Англії все ж зуміло знайти шлях на трибуни легендарного "Стадіо Олімпіко".

Стадіо Олімпіко. У Римі збірна України завершила свій шлях на Євро-2020 / Фото: Reuters

Візуально навіть здалося, що британці були в більшості, хоча цілком можна було очікувати, що як раз наша діаспора в основному заповнить чашу арени – і адже вона була в змозі зробити це. Але чи то стали перепоною труднощі з придбанням коштовних квитків, чи то горезвісна пандемія відбила бажання подорожувати, чи то спопеляюча італійська спека обламала, а може, просто щось передчували.

Серед туристів (їх у Римі наразі не настільки багато, як зазвичай на цей період року – але вони є!), які гуляли вдень у центрі міста, українці були присутні – але без ажіотажу. Як би там не було, компактно згрупований синьо-жовтий сектор підтримував нашу команду дуже добре, але міг би ще краще, якби був більш численним.

Однак "Червона Рута", запущена в динаміки запрошеним діджеєм за півгодини до початку, пройшла "на ура", і гімн України прозвучав на рівні – заглушити його англійці не посміли (а ще у вівторок на "Уемблі" публіка дочиста освистала гімн Німеччини – не було чутно ні ноти).

Від виконання ритуалу "Black Lives Matter" українська збірна відмовилася (і справді – достатньо, напевно), а збірна Англії свіжонародженій традиції залишилася вірна – щоб потім, вставши з колін, із перших хвилин, без розкачки, по-справжньому взятися за справу.

Надто вже інтенсивними були стартові атаки родоначальників футболу, сильно вже глибоко відійшли наші на захист – а завершилося все логічно: Кейн вискочив на побачення з Бущаном і не залишив нашому голкіперу жодного шансу.

Слід зазначити, підопічні Андрія Шевченка і не думали здаватися, намагалися атакувати – правда, без особливого успіху. От на 17-й хвилині прорвався в штрафну Яремчук – але Пікфорд перевів м'яч після удару нашого форварда на кутовий. Фанатський сектор завівся, гнав наших вперед, підстьобував барабанним дробом.

На 37-й хвилині українці провели перспективну атаку, але не зуміли довести справу до удару по воротах. Наприкінці тайму була ще одна хороша атака. Обнадійливий рахунок 1:0 продовжував горіти на табло. Здавалося, налаштувавшись рішуче, збірна України після перерви вийшла на поле раніше суперників.

Але друга сорокап'ятихвилинка почалася катастрофічно. Магуайр відразу подвоїв рахунок, відразу ж Кейн ще раз поліпшив свою статистику в бомбардирських перегонах – і результат протистояння був практично вирішений. А пізніше Хендерсон довів справу до розгрому – 4:0.

Виступ збірної України на Євро-2020 ще належить проаналізувати. Були світлі моменти, були темні плями. Для нас чемпіонат завершено.

А англійці відправляються додому, на домашній фінальний міні-турнір, який пройде наступного тижня на "Уемблі".

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Огляд матчу Україна – Англія – 0:4