Знову не реалізували багато моментів: що хвилювало Шеву після перемоги над Північною Ірландією

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився своїми емоціями після перемоги над Північною Ірландією в товариському матчі. Єдиний гол в матчі в першому таймі забив Олександр Зубков. Відео голу і огляд матчу Україна – Північна Ірландія є на нашому сайті.
"Уже сказав на передматчевій прес-конференції, що для нашої впевненості був дуже важливий матч. Я акцент робив на тому, що результат все одно дуже важливий, навіть якщо це товариські матчі. Думаю, хлопці перейнялися цим. Було прагнення, бажання перемогти.
Знову не реалізували багато моментів – думаю, треба продовжувати над цим працювати. У другому таймі команда трохи втомилася. Було видно, думаю, брак був пов'язаний ще з цим. В цілому провели непогану гру, – цитує Шеву tribuna.com.
Головний тренер національної команди розповів, що ставив перед командою завдання грати уважно в обороні і шукати вертикальні передачі в атаці. На думку Шеви, в першому таймі задумка вдалася.
"Готувалися до цього суперника, тому що розуміли наскільки ця команда грає вертикально. Дуже було важливо тримати лінію чотирьох захисників, бути постійно готовими, щоб вони в будь-який момент могли захищатися.
Тому намагалися якомога менше піднімати крайніх захисників, шукати вертикальні передачі між лініями з хорошими відкриванням наших півзахисників. Вже після цього з передачами за спину в вільні зони.
У першій таймі це непогано виходило зліва. Зубков кілька разів вибігав, Ярмоленко. Вважаю, півзахисники своє завдання виконали", – додав коуч.
Проте, тренерський штаб не ставив завдання обов'язково виграти, головне – продемонструвати, наскільки команда готова до чемпіонату Європи.
"Мене цікавить в цілісності, як команда сьогодні була підготовлена. Думаю, малюнок гри і кінцівка – наслідок того, що команда знаходиться під навантаженнями. Зараз ми практично їх прибираємо. Залишився один товариський матч. Після цього вже їдемо в Румунію і будемо готуватися до матчу", – сказав Шевченко в ефірі "Футбол 1".