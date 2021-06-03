Знову не реалізували багато моментів: що хвилювало Шеву після перемоги над Північною Ірландією

Наставник національної команди розповів, який план у нього був на матч проти Північної Ірландії і чим він залишився незадоволений. Попереду у нашої команди матч проти Кіпру

Андрій Шевченко розповів про перемогу над Північною Ірландією. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився своїми емоціями після перемоги над Північною Ірландією в товариському матчі. Єдиний гол в матчі в першому таймі забив Олександр Зубков. Відео голу і огляд матчу Україна – Північна Ірландія є на нашому сайті.

"Уже сказав на передматчевій прес-конференції, що для нашої впевненості був дуже важливий матч. Я акцент робив на тому, що результат все одно дуже важливий, навіть якщо це товариські матчі. Думаю, хлопці перейнялися цим. Було прагнення, бажання перемогти. Знову не реалізували багато моментів – думаю, треба продовжувати над цим працювати. У другому таймі команда трохи втомилася. Було видно, думаю, брак був пов'язаний ще з цим. В цілому провели непогану гру, – цитує Шеву tribuna.com.

Головний тренер національної команди розповів, що ставив перед командою завдання грати уважно в обороні і шукати вертикальні передачі в атаці. На думку Шеви, в першому таймі задумка вдалася.

"Готувалися до цього суперника, тому що розуміли наскільки ця команда грає вертикально. Дуже було важливо тримати лінію чотирьох захисників, бути постійно готовими, щоб вони в будь-який момент могли захищатися. Тому намагалися якомога менше піднімати крайніх захисників, шукати вертикальні передачі між лініями з хорошими відкриванням наших півзахисників. Вже після цього з передачами за спину в вільні зони. У першій таймі це непогано виходило зліва. Зубков кілька разів вибігав, Ярмоленко. Вважаю, півзахисники своє завдання виконали", – додав коуч.

Проте, тренерський штаб не ставив завдання обов'язково виграти, головне – продемонструвати, наскільки команда готова до чемпіонату Європи.