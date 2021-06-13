"Одне задоволення спостерігати за грою України": реакція легенди російського тенісу

Колишня перша ракетка світу Євген Кафельников похвалив гру збірної України в першому таймі проти Нідерландів на Євро-2020

Бущан прекрасно відіграв у першому таймі проти Нідерландів / Фото: Getty Images

У ці хвилини збірна України грає проти Нідерландів у своєму першому матчі на Євро-2020. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Нідерланди – Україна.

Українська команда провела відмінний перший тайм, а героєм зустрічі став голкіпер Георгій Бущан, який зробив кілька шикарних сейвів.

Високо оцінив гру збірної України і Бущана легендарний російський тенісист Євген Кафельников.

"Одне задоволення спостерігати за грою України зараз", – написав Кафельников в Twitter . А потім додав: "Прекрасний воротар у України".

- Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) June 13, 2021

Євген Кафельников першим з російських тенісистів виграв турнір "Великого шолома" в одиночному розряді (Ролан Гаррос, 1996) і став першою ракеткою світу. Був переможцем Australian Open в 1999 році. У парному розряді перемагав на Roland Garros в 1996, 1997, 2002 роках і US Open в 1997 році.

Олімпійський чемпіон 2000 року в одиночному розряді. Володар Кубка Девіса 2002 року в складі збірної Росії.