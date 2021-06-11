Міс збірної Німеччини: голкіпер Трапп зловив ангела

Ізабель Гулар в дитинстві обзивали жирафою, а зараз вона одна з найбільш затребуваних моделей у світі

Ізабель Гулар - дівчина Кевіна Траппа

Кевін Трапп отримав виклик у збірну Німеччини ще в 2017 році. Але за цей час зіграв всього п'ять матчів. Однак своє місце в національній команді перед великими турнірами стабільно отримує.

Куди краще йдуть справи у Кевіна на любовному фронті. З 2015 року він у відносинах з бразильською моделлю Ізабель Гулар, більш відомою як одна з ангелів Victoria's Secret.

Ізабель народилася в Бразилії, де в школі над нею всі насміхалися за високий зріст і називали жирафою. Якось в перукарні майстер звернув увагу на зовнішні дані 14-річної дівчинки і порадив їй звернутися в модельне агентство. Так в корені змінилося життя Гулар. Зараз вона працює з найпопулярнішими світовими брендами. А в 2007 році журнал People включив Ізабель Гулар в "100 найкрасивіших людей світу".