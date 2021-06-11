11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Міс збірної Німеччини: голкіпер Трапп зловив ангела

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
11 червня, 06:25
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Ізабель Гулар в дитинстві обзивали жирафою, а зараз вона одна з найбільш затребуваних моделей у світі
Ізабель Гулар - дівчина Кевіна Траппа
Ізабель Гулар - дівчина Кевіна Траппа

Кевін Трапп отримав виклик у збірну Німеччини ще в 2017 році. Але за цей час зіграв всього п'ять матчів. Однак своє місце в національній команді перед великими турнірами стабільно отримує.

Куди краще йдуть справи у Кевіна на любовному фронті. З 2015 року він у відносинах з бразильською моделлю Ізабель Гулар, більш відомою як одна з ангелів Victoria's Secret.

Ізабель народилася в Бразилії, де в школі над нею всі насміхалися за високий зріст і називали жирафою. Якось в перукарні майстер звернув увагу на зовнішні дані 14-річної дівчинки і порадив їй звернутися в модельне агентство. Так в корені змінилося життя Гулар. Зараз вона працює з найпопулярнішими світовими брендами. А в 2007 році журнал People включив Ізабель Гулар в "100 найкрасивіших людей світу".

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