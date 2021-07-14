Де ключі від мого бімера? Потап кинув пред'яву Зінченку в Туреччині

Дні зустрічей футболістів збірної України на турецьких пляжах з зірками сцени тривають. Потап і Настя перетнулися із Зінченком і Владою Седан – фани в очікуванні спільного треку

Потап і Настя з Зінченком і Владою / Фото: Instagram

Футболіст збірної України Аленксандр Зінченко під час відпустки, яку проводить з вагітною дружиною Владою, зустрівся з іншого зоряною парою – Потапом і Настею Каменських.

Судячи зі сторінки Потапа в Instagram, вони перетнулися в турецькій Анталії.

"Zin Zina, who got the keys from my bimmer?" – написав під цим фото з гравцем Манчестер Сіті Потап, дещо переінакшивши слова з пісні ямайського діджея Біні Мена – мовляв, хто поцупив ключі від мого бімера?

"Красунчики! Оце так зустріч!" – додав Потап

Тим часом фоловери Потапа в коментарях під знімками цікавляться: "Коли спільний трек?"

Як відомо, Зінченко – головний діджей в збірній України з футболу

Нагадаємо, раніше партнери Зінченка, Яремчук і Миколенко, потрапили в скандал через фото із Бастою. Гравці української національної команди зробили знімок з російським репером, який підтримав агресію РФ стосовно України і окупацію Криму. Їхня зустріч теж відбулася в Туреччині.