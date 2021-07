Де ключі від мого бімера? Потап кинув пред'яву Зінченку в Туреччині

Футболіст збірної України Аленксандр Зінченко під час відпустки, яку проводить з вагітною дружиною Владою, зустрівся з іншого зоряною парою – Потапом і Настею Каменських.

Судячи зі сторінки Потапа в Instagram, вони перетнулися в турецькій Анталії.

"Zin Zina, who got the keys from my bimmer?" – написав під цим фото з гравцем Манчестер Сіті Потап, дещо переінакшивши слова з пісні ямайського діджея Біні Мена – мовляв, хто поцупив ключі від мого бімера?