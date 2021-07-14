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Где ключи от моего бимера? Потап кинул предъяву Зинченко в Турции

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
14 июля, 11:17
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Дни встреч футболистов сборной Украины на турецких пляжах со звездами сцены продолжаются. Потап и Настя пересеклись с Зинченко и Владой Седан – фаны в ожидании совместного трека
Потап и Настя с Зинченко и Владой
Потап и Настя с Зинченко и Владой / Фото: Instagram

Футболист сборной Украины Аленксандр Зинченко во время отпуска, который проводит с беременной женой Владой, встретился с другой звездной парой – Потапом и Настей Каменских.

Судя по страничке Потапа в Instagram, они пересеклись в турецкой Анталии.

"Zin Zina, who got the keys from my bimmer?" – написал под этим фото с игроком Манчестер Сити Потап, несколько переиначив слова из песни ямайского диджея Бини Мэна – мол, кто стащил ключи от моего бимера?

"Красавчики! Вот это встреча!" – добавил Потап

Между тем фолловеры Потапа в комментариях под снимками интересуются: "Когда совместный трек?"

Как известно, Зинченко – главный диджей в сборной Украины по футболу

Напомним, ранее партнеры Зиненко, Яремчук и Миколенко, оскандалились из-за фото с Бастой. Игроки украинской национальной команды сделали снимок с российским рэпером, который поддержал агрессию РФ в отношении Украины и оккупацию Крыма. Дело тоже было в Турции.

Яремчук и Миколенко с Бастой
Яремчук и Миколенко с Бастой / Фото: Instagram

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