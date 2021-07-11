Футболіст збірної України готує всю сім'ю до перегляду фіналу Євро-2020

Захисник Сергій Кривцов похвалився тим, що вміє заплітати косички дочці, а сьогодні ввечері буде вболівати за одного з фіналістів чемпіонату

Сергій Кривцов і його родина / Фото: Instagram

Сьогодні в Лондоні пройде останній матч чемпіонату Європи, який, звичайно ж, привертає увагу всього світу. На нашому сайті триває Англія – Італія онлайн. Деякі футболісти будуть дивитися матч в колі сім'ї; серед них виявився і захисник збірної України і Шахтаря Сергій Кривцов.

30-річний уродженець Запоріжжя на своїй сторінці в Instagram показав, як підготував дружину і трьох дітей до перегляду фіналу (у нього – старший син і дві дочки). І запропонував вгадати, на чиєму боці будуть його симпатії.

А дружина футболіста Юлія зняла відео, на якому Сергій заплітає косички дочці. Далеко не кожен тато це вміє і взагалі зважиться на таке.

Нагадаємо, Кривцов отримав матчу на початку останнього матчу "синьо-жовтих" на турнірі – в чвертьфіналі проти збірної Англії. Тому зараз він відновлюється і проводить час з сім'єю, тоді як його партнери по клубу працюють на тренувальному зборі в Австрії.

Днями футболісти збірної України з дружинами відпочили в Римі після Євро-2020.

Дивіться огляд матчу Україна – Англія: