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Суркіс запропонував перетворити чемпіонат України на Лігу чемпіонів

Олексій Андрейцев Олексій Андрейцев редактор Спорт Сьогодні
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24 травня, 09:20
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Екс-глава ФФУ розповів за яким форматом міг би пройти наступний сезон в УПЛ – найкраще розділити команди на групи, а золоті медалі розіграти у фіналі
Суркіс шукає альтернативну традиційному чемпіонату
Суркіс шукає альтернативну традиційному чемпіонату / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній президент Федерації футболу України Григорій Суркіс запропонував свій формат нового сезону чемпіонату України. В умовах війни важко провести повноцінний турнір у трьох лігах, тому потрібно шукати альтернативні схеми.

Наприклад, Динамо та Шахтар підтримують проведення УПЛ в іншій країні.

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"Якщо інтенсивність бойових дій зменшиться, можна зіграти як перший чемпіонат України у 1992 році – 20 команд вищої ліги змагалися у двох групах, переможці яких зустрілися у фіналі. Така модель скорочує кількість матчів майже вдвічі.

А якщо виникне потреба провести турнір у максимально стислий термін, ми можемо використати схему основної сітки Ліги чемпіонів. Поділити команди на малі групи та компактно, якщо потрібно – в окремих містах Західної України чи у столиці зіграти груповий турнір. А далі плей-офф аж до фіналу", – цитує Суркіса XSport.

Нагадаємо, що чемпіонат України-2021/2022 не дограли через війну.

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